Cristi Manea, pasiune neobișnuită. Fotbalistul de la Rapid l-a uimit pe Florinel Coman cu colecția sa vastă

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Într-o întâlnire avută recent Florinel Coman a aflat amănunte despre pasiunea neobișnuită a lui Cristi Manea. Fotbalistul originar din orașul Constanța l-a uimit pe sportivul celor de la Al-Gharafa. Ești curios să afli ce hobby are acesta?

Ce obiecte strânge Cristi Manea de la Rapid

E unul dintre cei mai cunoscuți sportivi români, dar puțini îl știu în afara terenului. Fundașul central Cristi Manea (28 ani) , iar acum a venit cu o nouă dezvăluire. De această dată a lăsat în plan secund cariera, atrăgând atenția printr-o pasiune inedită.

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În urmă cu ceva vreme s-a aflat că internaționalul român are o colecție impresionantă de jocuri video pentru PlayStation. Soția fotbalistului, Irina, a fost cea care a făcut publică această informație despre atracția pentru gaming. De curând, o altă parteneră de sportiv a venit cu o mărturie despre o altă patimă de-ale acestuia.

Mai exact, cea cu care este însurat Florinel Coman a distribuit o imagine cu un ansamblu de figurine. Fotografia surprinde un raft întreg cu numeroase statuete de dimensiuni mici care fac trimitere la wrestling. Acestea sunt organizate foarte atent, un semn care arată că jucătorul a cheltuit o mică avere pentru aceste figurine de acțiune.

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Prețul unei astfel de colecții variază considerabil, în funcție de starea în care se află și de cât de rare sunt obiectele în cauză. „Cristi Manea i-a arătat colecția”, este mesajul transmis de soția lui Florinel Coman, la secțiunea Stories, de pe Instagram. La rândul său partenera rapidistului, Irina, are propriile hobby-uri, cum ar fi scrisul în jurnal.

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În plus, frumoasa șatenă este una dintre cele mai urmărite influencerițe din România. Are o în conturile bancare datorită unei firme deschise în urmă cu câțiva ani. Are un singur angajat, dar acest aspect nu a împiedicat-o niciodată să-și ducă la bun sfârșit ideile și proiectele.

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Câteva lucruri inedite despre Cristi Manea

În postările de pe social media Cristi Manea apare în general pe terenul de fotbal. Sportivul născut în Constanța este pasionat de activitatea care îi aduce cele mai bune beneficii, dar are și alte plăceri. La un moment dat, fotbalistul a menționat faptul că adoră muzica, fără să spună dacă performează la vreun instrument.

De asemenea, a declarat în multe dintre postările sale că îi place să stea în bucătărie. Gătitul este o pasiune care îl ajută să se destindă, rețeta care îi iese cel mai bine fiind pastele picante. Mai mult decât atât, a subliniat că adoră să petreacă timp de calitate cu familia sa. Are două fete cu partenera de viață, micuțele numindu-se Victoria, respectiv Venus.