Cristi Manea, pe cai mari după golul din Rapid – Csikszereda 4-1: „Vrem campionatul și Cupa!”. Video

Trupa condusă de Costel Gâlcă va mai termina o etapă pe primul loc al clasamentului, iar speranțele de , pentru prima dată din 2003, cresc de la rundă la rundă.

Cristi Manea anunță obiectivul Rapidului după victoria cu Csikszereda

Cristi Manea a anunțat că împreună cu colegii săi visează să triumfe în ambele competiții, SuperLiga și Cupa României.

„A fost un meci greu după părerea mea. Trebuia să marcăm mai repede, să ne facem totul mai ușor. Important e că am reușit să câștigăm și să luăm toate cele 3 puncte pentru că acesta era obiectivul nostru. Lucrurile merg bine, da, suntem pe primul loc și sper să rămânem acolo până la final. Clar că mă uit și la prestația mea individuală, dar importantă e echipa, sper să o ținem tot așa. Dacă o să avem atitudinea din această seară avem șanse mari să fim sus.

O pasă extraordinară a lui Aioani, eu mereu am spus că este extraordinar, are cel mai bun joc de picior din SuperLiga. Eu îl știu de mult timp, îl văd în fiecare zi la antrenament, are calitate mare pentru un portar. Mergem la FC Argeș să câștigăm, pentru că obiectivul nostru este să triumfăm și acolo. E clar că vrem ambele trofee, dacă nu am avea acest obiectiv, atunci nu ne-am mai bate pe teren. Sper să câștigăm toate meciurile rămase, am demonstrat că putem asta”, a spus Cristi Manea.

Rapid urmează să joace în Cupa României

Giuleștenii stau bine și în Cupa României, acolo unde în prima rundă au câștigat clar, 4-0, cu Dumbrăvița. Acum, cei de la Rapid se deplasează la Mioveni, acolo unde vor da piept cu cei de la FC Argeș. În startul sezonului, s-au impus cu nou-promovata, 2-0, și speră să repete performanța și să plece din nou cu toate cele 3 puncte din duelul cu formația pregătită de Bogdan Andone.

, cei de la Rapid vor avea o deplasare dificilă, pe terenul lui FC Botoșani, echipă care în acest moment se află pe locul 2 în clasament. Moldovenii nu au niciun eșec pe teren propriu în actuala stagiune și s-ar putea dovedi o nucă tare pentru formația bucureșteană, mai ales că Dinamo a scos un punct în Moldova în runda cu numărul 17, după o încleștare echilibrată.