Cristi Manea, reacție fabuloasă după convocarea la națională: „M-am bucurat ca un copil!”. Cine l-a anunțat că e prezent pe listă

Rapid a câștigat împotriva Farului și a urcat pe prima poziție pentru un moment, iar Cristi Manea a fost titular la formația giuleșteană. Cristi Manea a primit încredere din partea lui Gâlcă, iar convocarea nu a întârziat să apară.

Cristi Manea, bucurie dusă la extrem după convocarea la națională: „M-am bucurat ca la prima convocare”

Cristi Manea a fost foarte nemulțumit la începutul acestui sezon de minutele pe care le primea la Rapid, însă situația pare să se fi calmat. După accidentare, fundașul dreapta a fost titular în ultimele patru meciuri ale Rapidului și integralist în ultimele trei.

Deși postul din dreapta apărării este clar acoperit de Andrei Rațiu, , iar acest lucru l-a bucurat enorm pe fotbalist. Totodată, el a dezvăluit că Denis Drăguș a fost cel care l-a anunțat că se află pe listă, deși el nu a fost convocat:

„Un meci foarte dificil. Știam că ne vor pune probleme. Suntem foarte fericiți că ne-am dus pe primul loc. Vreau să le mulțumesc tuturor celor de la Rapid pentru că mi-au dat încredere. Mi-am văzut de treaba mea, am muncit și mă bucur că joc meci de meci și că merg la echipa națională. M-am bucurat ca un copil când am aflat. Parcă sunt la prima convocare. Denis Drăguș m-a anunțat, îmi pare rău că nu e și el. Eu eram la odihnă și el a văzut mai repede. Nu am mai putut să dorm după aceea.

Clar că mai avem de lucrat, dar suntem bucuroși că am reușit să legăm încă o victorie. Sper să o ținem tot așa. Am arătat că putem bate pe oricine. Nu știu ce avem special. Suntem un grup foarte unit. Ne ajută foarte mult și suporterii. E liniște, suntem bine. Mister ne pune cu picioarele pe pământ. Îmi pare rău că nu se vede cât de mult lucrăm, păcat că nu ne iese mereu”, a spus Cristi Manea la finalul partidei Rapid – Farul 3-1, conform

Cu cine ține Cristi Manea în derby-ul FCSB – Craiova: „Îmi doresc să rămânem pe primul loc”

și se află la o distanță de doar un punct de Universitatea Craiova. Seara de duminică va aduce un meci extrem de tare în SuperLiga României, dintre FCSB și Universitatea Craiova, iar Cristi Manea speră ca echipa sa să rămână pe primul loc. Pentru ca acest lucru să se întâmple, lateralul Rapidului mizează pe faptul că „roș-albaștrii” nu vor pierde meciul de pe teren propriu în fața oltenilor:

„Îmi doresc să rămânem pe primul loc înainte de pauza aceasta pentru că ne va da încredere foarte mare și chiar sperăm să fim acolo sus. La națională va fi dificil, Austria este o echipă bună, dar sunt convins că vom face românii fericiți”, a explicat Cristi Manea.

Câte selecții are Cristi Manea la naționala României

Ajuns la vârsta de 28 de ani, Cristi Manea a debutat în tricoul naționalei de foarte tânăr, încă de la doar 18 ani. El și-a făcut debutul într-un amical pe care România l-a câștigat împotriva Albaniei, cu scorul de 1-0, datorită golului lui Răzvan Raț.

Manea a fost integralist și a jucat alături de fotbaliști precum Bănel Nicoliță, Ciprian Marica, Mihai Pintilii sau Alex Bourceanu. În total, într-un interval de 10 ani, fundașul dreapta a adunat 26 de selecții și a marcat de 2 ori pentru „tricolori”. Ultima sa convocare a fost noiembrie 2024, când România întâlnea Kosovo și Cipru în UEFA Nations League.