Cristi Manea, replică explozivă pentru Victor Piţurcă, omul care l-a debutat în echipa naţională: „Nu a fost în pielea mea! El nu ştie prin ce-am trecut, alţii s-ar fi retras în locul meu!”

Cristian Măciucă
02.05.2026 | 11:00
Cristi Manea (28 de ani) a vorbit la FANATIK RAPID despre debutul în echipa națională la vârsta despre doar 16 ani. Fundașul dreapta al giuleștenilor a intrat însă cu selecționerul de la vremea respectivă, Victor Pițurcă (69 de ani).

Cristi Manea, dialog de la distanță cu Victor Pițurcă

Cristi Manea a debutat la naționala României pe 31 mai 2014, într-un meci amical, România – Albania 1-0. Deși avea doar 16 ani, 9 luni și 22 de zile și doar 5 meciuri în SuperLiga, fundașul dreapta a devenit cel mai tânăr debutant din istoria echipei naționale a României la acel moment.

„Mi s-a părut wow. Pentru că eu cu un an înainte eram copil de mingi. Vlad Chiricheș îmi plăcea foarte mult. Îl studiam. Antrenorul meu de la juniori a fost și antrenorul lui. Și după un an, vin și joc titular la națională. Eu fundaș dreapta, el fundaș central. Am avut emoții, dar eram puțin furat de peisaj. Aveam nebunia mea. Primisem încredere de la domnul Pițurcă și m-a ajutat mult. Se accidentase Mățel, fundașul dreapta și știam că o să joc, mi-a zis. N-am dormit. Aveam emoții mari. A fost istoric ce s-a întâmplat atunci. Era o nebunie și chiar am debutat bine, am și câștigat, a dat gol Răzvan Raț în minutul 90, scor 1-0”, a declarat Cristi Manea, în exclusivitate la FANATIK RAPID.

Replică pentru selecționerul care l-a debutat în naționala României

De atunci și până în prezent, Cristi Manea a bifat 27 de selecții și 2 goluri în prima reprezentativă. „Am văzut că a declarat ceva despre mine acum câteva săptămâni, că e puțin dezmăgit că nu am ajuns mai sus, că nu am continuat la națională, și voiam să clarific lucrurile astea. Nu a fost în pielea mea, conjuncturile care au fost. Nu m-a deranjat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt unde sunt. Fiecare își dorește mai mult. Clar se putea și mai mult, dar și mai rău. Nici viața mea nu a fost ușoară.

Altul în locul meu poate renunța de mult, dar eu m-am menținut destul de bine în fiecare an, chiar dacă poate trebuia să fac pasul în altă parte. Așa a fost cariera mea, dar sunt mândru. Mereu am așteptări de la mine, dar se putea și mai rău. Trebuie să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne-a dat, că fiecare avem locul nostru”, a adăugat fundașul dreapta de la Rapid.

Ce a declarat Victor Pițurcă despre Manea

Victor Pițurcă și-a recunoscut dezamăgirea față de Cristian Manea, fundaș pe care îl vedea titularul incontestabil în flancul drept al defensivei naționalei României. „Un jucător valoros nu contează în ce meci îl bag, el joacă. Eu am introdus mulți jucători tineri, apropo de Manea. Eu l-am luat pe Manea, l-am băgat cu Albania, era amical. 

L-am urmărit pe Manea câteva meciuri și l-am băgat când nu cred că avea 17 ani. A intrat și a avut personalitate. Sunt dezamăgit, pentru că eu credeam că o să fie titularul naționalei mult, mult timp”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit digisport.ro.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
