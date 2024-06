Cristi Manea, replică uluitoare la atacurile lui Neluțu Varga: „Chiar dacă mi-ar fi dat foarte mult tot nu rămâneam”

Cristian Manea (26 de ani) s-a despărțit de CFR Cluj, Fundașul dreapta căruia i-a dat o replică pe măsură.

Cristi Manea l-a taxat pe Neluțu Varga: „După ce că nu ne luam banii la timp…”

După ce Manea a refuzat prelungirea înțelegerii cu vicecampioana României, Varga a spus despre fotbalist că e „nesimțit” și l-a acuzat că a „umblat cu fofârlica”. Internaționalul român i-a dat replica patronului ardelenilor, care i-ar fi oferit un salariu mai mic.

ADVERTISEMENT

„Am văzut declarația, dar nu vreau să comentez. Nu știu dacă a spus chiar așa. Ei, când am fost la negocieri, îmi dădeau mai puțin decât aveam înainte. Nu mi s-a părut OK. Asta după ce că nu ne luam banii la timp, câteodată.

Dar chiar dacă mi-ar fi dat foarte mult tot nu rămâneam pentru că vreau să joc și afară și cred că e momentul potrivit să fac un nou pas. Cred că am realizat multe lucruri la CFR, sunt respectat de suporteri și m-a dezamăgit pentru că eu am dat totul pentru acest club și am câștigat trofee”, a declarat Cristi Manea, potrivit

ADVERTISEMENT

Cristi Manea vrea să joace în străinătate: „E greu să mai găsesc motivație în România”

Cristi Manea a plecat din Gruia după aproape șapte ani petrecuți la echipa patronată de Neluțu Varga. Fundașul dreapta, care nu face parte din lotul lui Edi Iordănescu pentru EURO 2024, vrea să joace din nou în străinătate.

Până acum, fundașul a bifat doar două experiențe afară. În Cipru, la Apollon Limassol, și, în Belgia, la Mouscron.

ADVERTISEMENT

„Eu îmi doresc doar să joc. Nu vreau să merg la un club unde să nu am șanse să joc. Am încredere în impresarul meu, Pini Zahavi, care este unul dintre cei mai mari din lume și reprezintă jucători ca Lewandowski.

N-am mai vrut eu să continui la CFR Cluj. Îmi doresc să plec afară. E greu să mai găsesc motivație în România”, a mai declarat fundașul dreapta.

ADVERTISEMENT

În calitate de fotbalist al lui CFR Cluj, Cristi Manea a cucerit nu mai puțin de șapte trofee, dintre care cinci au fost titluri de campion! Celelalte două au fost Supercupe, în 2018 și în 2020.