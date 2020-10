Cristi Manea și Irina Deaconescu au devenit părinți! Primele poze cu fetiță nou-născută

Cristi Manea, fundașul dreapta al naționalei României și al celor de la CFR Cluj, a devenit pentru prima oară în viață tată.

Logodnica sa Irina Deaconescu, în vârstă de 22 de ani, a născut o fetiță în cursul zilei de sâmbătă, 17 octombrie.

Cristi Manea si Irina Deaconescu, model si influencer pe social media, si-au inceput relatia anul trecut, iar in această vară s-au logodit.

Cristi Manea și Irina Deaconescu au devenit părinți

Fotbalistul lui CFR a publicat o fotografie cu fetița sa în timp ce fanii săi i-au lăsat foarte multe comentarii de felicitări. Cei doi părinți au ales numele Victoria pentru noua membră a familiei.

„Bună prieteni! Eu sunt Victoria”, a scris Cristi Manea pe contul său de Instagram, în descrierea pozei cu fetița sa nou-născută.

Cristi Manea va absenta din acest motiv din lotul celor de la CFR Cluj pentru meciul de acasă cu FC Botoșani.

Cristi Manea, relație perfectă cu Irina Deaconescu

Într-un interviu acordat pentru pagina oficială de Facebook a celor de la CFR Cluj, cei doi au fost întrebați cum s-ar descurca unul în meseria celuilalt iar aceștia au răspuns sincer. Irina Deaconescu este vlogger iar Cristi crede că s-ar descurca decent în acest domeniu, dar iubita sa îl contrazice.

“Cred că m-aș descurca, dar am multe probleme la editarea video. Când o văd pe ea ce face acolo, chiar mă impresionează” a declarat Cristi Manea

“Cristi este o persoană foarte amuzantă, el are foarte mult haz, dar în momentul în care i se aprinde o cameră în fața lui, i se pierde tot farmecul, nu știu, nu mai e aceeași persoană.

Mi se pare că are trac de cameră. De-aia nu am făcut niciun vlog până acum împreună, pentru că nu îl pot arăta lumii așa cum e el. E sec în fața camerei. Eu dacă aș juca fotbal… nu am niciun talent, sunt zero. Mi se pare uimitor ce pot face oamenii ăștia cu picioarele lor”, a comentat Irina Deaconescu