Cristi Manea, ultima oară la CFR Cluj, este într-o situație incredibilă. „Mă antrenez singur acum, dar cer pe mine peste 1.000.000 de euro” Exclusiv

Cristi Manea, care în urmă cu un an era văzut fără discuție ca titularul postului de fundaș dreapta al echipei naționale, este într-o situație extrem de delicată. S-a despărțit de CFR Cluj și se antrenează singur.

FANATIK a încercat să lămurească situația celui mai tânăr debutant al primei reprezentative, care a intrat într-un con de umbră după Europeanul de tineret de vara trecută, din Italia.

Pe 10 august 2020 a expirat împrumutul lui Cristi Manea de la Apollon Limassol la CFR Cluj. De fapt, în ultimul sezon competițional, fundașul de 23 de ani a bifat și FCSB, și CFR Cluj, dar fără să apuce să joace prea mult pentru niciuna dintre formații.

În acest moment, Cristi Manea a revenit în proprietatea ciprioților, dar nu s-a întors la Apollon Limassol. Unii îl mai credeau în lotul clujenilor, crezând că împrumutul era pe un an, alții l-au dat dispărut.

FANATIK a luat legătura cu Cristi Manea pentru a vedea care este situația sa exactă. Cu atât mai mult cu cât campionatele se pregătesc de revenire, iar situația fundașului dreapta este destul de complicată. „Mă pregătesc separat momentan şi aştept să văd ce se întâmplă. Nu m-am întors la Apollon, mai am contract cu ei, dar ştiu că vor să mă vândă. Sper să se facă transferul”, a declarat în exclusivitate pentru site-ul nostru fundașul născut la Agigea.

De când a fost cumpărat de Apollon Limassol de la Viitorul, în vara lui 2015, Cristi Manea nu a jucat deloc pentru ciprioți. Mai mult decât atît, nici nu a fost vreodată în Cipru, ceea ce e incredibil!

El a fost mai mereu împrumutat de Apollon, care achita Viitorului 2,5 milioane de euro pentru fundașul care avea 18 ani în momentul mutării. Manea a jucat la Mouscron pentru două sezoane, doi ani și jumătate la CFR Cluj (în două perioade) și jumătate de sezon la FCSB.

În acest moment el mai are un an de contract cu Apollon. Se mai întoarce în Liga 1? Tot el dă răspunsul, anunțând pentru FANATIK și care este prețul pe care-l cer ciprioții.

„ E greu să mă întorc în România, am înţeles că preţul este de peste 1.000.000 de euro!” – Cristi Manea

Ceea ce i se întâmplă lui Cristi Manea în această perioadă constituie de fapt o repetare a momentului pe care fundașul l-a traversat în urmă cu un an. Cu o cotă foarte bună după semifinala bifată la Euro U21 cu naționala lui Mirel Rădoi, Manea a stat mai bine de două luni fără echipă după încheierea turneului din Italia.

Terminase împrumutul la CFR Cluj, ajunsese la o valoare de piață de 4 milioane de euro, și a așteptat mai multe săptămâni realizarea unui transfer în Serie A, Verona fiind una dintre variante. Nu s-a materializat însă nimic pentru el, astfel că agentul său Pietro Chiodi a apelat la varianta FCSB, italianul mai făcând și alte afaceri cu Gigi Becali.

„Sunt foarte bucuros că am semnat cu Steaua. A fost dorința mea. Am avut vreo 2-3 oferte din Italia, dar n-au fost pe placul meu, că voiau să mă ia și să mă împrumute. Vreau să duc echipa asta pe primul loc. Domnul Becali a vrut 100% să mă ia, ceilalți din România n-au fost 100% dornici să mă ia. Eu mereu mă duc cu sufletul acolo unde sunt dorit ” – Cristi Manea la prezentarea oficială la FCSB

Pe 2 septembrie 2019, cu câteva ore înainte de terminarea oficială a perioadei de transferuri, Cristi Manea a fost împrumutat de Apollon la FCSB, o experiență nereușită până la urmă pentru fundașul dreapta, deși Becali visa deja milioanele de euro pe care le va încasa ulterior după ce-l va cumpăra de la ciprioți. Gigi s-a săturat repede de Manea, i-a reziliat contractul pe 30 ianuarie și a doua zi acesta s-a reîntors la… CFR Cluj!

„Nu am optat eu, nu a fost decizia mea să merg la FCSB. Cei de care aparţin au acceptat o ofertă din partea lor şi eu nu am avut de ales, de aceea am ajuns acolo” – Cristi Manea, după ce a ajuns la CFR Cluj de la FCSB