Cristi Marinescu de la Puterea dragostei, atac neașteptat la adresa fostei sale iubite, Maria: „O să rămână fată bătrână”

Cristi Marinescu a vorbit despre situația sa amoroasă, după eșecul relației cu Maria Lungu, tânără pe care a cunoscut-o la Puterea dragostei, în sezonul 3.

Cristi Marinescu regretă relația cu Maria de la Puterea dragostei

Câștigătorul respectivului sezon , după tot tăvălugul creat de despărțirea de moldoveancă.

Marinescu a spus că nu și-ar mai dori să aibă niciodată o relație cu o persoană ca Maria, iar despre ea a zis că are șanse să nu găsească pe cineva serios.

„Relația cu Maria a fost cea mai mare greșeală. Ce să fac eu cu o femeie care tot timpul a primit totul de-a gata? Am învățat câteva lucruri din această relație.

Dacă ar fi să dau timpul înapoi, nu cred că aș mai începe o relație cu ea sau cu o persoană așa cum este Maria. E foarte complicată, imprevizibilă”, a declarat Cristi Marinescu

„I-am spus că ar trebui să se schimbe, pentru că înaintează în vârstă. Probabil că o să rămână fată bătrână și nu cred că vrea asta”, a completat câștigătorul Puterea dragostei.

„Consider că este cel mai ok să fii singur”

Bărbatul a mai mărturisit că în prezent nu e nimeni în viața lui și este foarte bine așa, singur. Cristi nu se vede căsătorit pe viitor, precizând că a mai avut ocazia de a avea o relație serioasă, dar parcă nu este atras de ideea de însurătoarea, de a se așeza la casa lui, cum se mai spune.

„Eu consider că este cel mai ok să fii singur. Mie îmi este foarte bine așa. Sunt momente în care simt că mi-ar plăcea să am pe cineva lângă mine, dar imediat iar o iau de la capăt.

Sunt mult prea tânăr. Îi văd pe toți care au fost în liceu, au copii și au 24 de ani. Consider că trebuie să îți alegi: ori vrei să ai o carieră, ori să ai viață de familie”, a încheiat Marinescu.