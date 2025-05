Cristi Mihai, interviu emoționant după transferul la Dinamo: „Dacă nu era Mircea Rednic ajungeam șofer de tir!”. Video exclusiv

Cristi Mihai a fost prezentat oficial de Dinamo. , iar FANATIK s-a deplasat la Arad unde a realizat un interviu inedit cu puștiul descoperit de Mircea Rednic.

Cristi Mihai, interviu pentru FANATIK după transferul la Dinamo: „Voiam să mă las de fotbal! Mircea Rednic mi-a schimbat viața”

Cristi Mihai este o inspirație pentru tinerii care visează într-o zi să ajungă fotbaliști. Un băiat simplu, de la țară, dar care la 20 de ani este un fotbalist matur și cu mentalitate, care îl poate propulsa în fotbalul mare. Cam asta ar fi pe scurt de spus despre noul jucător al lui Dinamo, însă povestea lui de viață merită să fie cunoscută în detaliu de cât mai mulți oameni.

Cristi, cum te simți? Tocmai ai revenit după accidentare.

– și mi-am pierdut din ritmul de joc. Dar mă bucur că am trecut cu bine peste și acum sunt refăcut 100%.

Speri să prinzi echipa națională? Bănuiesc că e principalul obiectiv acum să mergi la turneul final.

– Ăsta e obiectivul meu decât ne-am calificat la acest European. Îmi doresc foarte mult și e visul meu de mic copil. Pentru asta am muncit în acești ani, să prind un Campionat European.

Cristi Mihai vrea să dea goluri spectaculoase și la Campionatul European U21: „Visez golul cu Portugalia în fiecare noapte”

Visezi golul cu Portugalia?

– Da, normal, în fiecare noapte și sper să dau cât mai multe goluri. Normal că ar fi ceva extraordinar să reușesc un asemenea gol și la Campionatul European. Acolo ești văzut din toate părțile ca să zic așa și mai ales dacă ai un randament bun și reușești să marchezi sau să dai o pasă de gol. Îți poate schimba viitorul.

Pe o parte dintre jucătorii de la Dinamo îi cunoști deja de la națională. Crezi că te vei integra rapid?

– Da, îi știu de la lot pe Cîrjan, Roșca, Amzăr, care e împrumutat. Plus că am fost la bază la București și m-am recuperat acolo o lună de zile. Am făcut deja cunoștință cu viitorii mei colegi și nu cred că va fi problemă de adaptare.

Dinamo, gest frumos pentru Cristi Mihai: „Nu cred că orice club ar fi acceptat asta”

Cei de la Dinamo s-au ocupat de costurile legate de recuperarea ta…

– Da, dar nu știu foarte multe detalii. Au vorbit cu cei de la clinică și au vrut să se asigure că mă voi reface cât mai repede și cât mai bine. Apreciez că au făcut asta pentru că sunt un jucător tânăr și nu cred că orice club ar fi acceptat asta. Țin să le mulțumesc pentru asta și abia aștept să mă alătur echipei, să dau tot ce am mai bun și să mă impun ca titular.

Cum a fost pentru tine perioada asta petrecută la UTA? Practic se încheie o primă etapă pentru tine.

– Așa e și îmi este foarte greu, mă gândesc în fiecare zi. Am obișnuit cu suporterii, colegii și oamenii din club s-au comportat cu mine extraordinar și mă doare sufletul. Ca orice fotbalist, la un moment dat trebuie să faci pasul mai sus și să țintești la un alt nivel.

Ce așteptări are Cristi Mihai de la Dinamo în sezonul viitor: „Au un jucător ofensiv foarte bun”

Mircea Rednic e o legendă a lui Dinamo. Ți-a explicat ce înseamnă să joci acolo?

– Da, mi-a dat mai multe sfaturi. La Dinamo trebuie să mergi să fii lider de când ai intrat în vestiar și să te impui. Nu contează de unde vii. Asta dacă vreau să ajung fotbalist. Cel mai important sfat pe care mi l-a dat e să fiu bărbat în orice situație, să știu cum să pun punct și să dau tot ce e mai bun pe teren. Un jucător vorbește pe teren.

Dinamo a reușit să se califice în play-off anul acesta. La anul vă bateți la campionat?

– Dinamo are un joc foarte bun, cu o posesie foarte bună, orientat spre poartă adversă în cele mai multe meciuri, un joc ofensiv foarte bun. Cu siguranță la anul dacă vom fi bărbați și vom fi o echipă, sunt sigur că ne vom clasa pe un loc foarte bun.

Cristi Mihai, încrezător în forțele sale: „Vreau să ajung să fiu transferat pe o sumă cât mai mare”

Ce ar însemna pentru tine un gol împotriva FCSB?

– Nu pot să zic că un vis, dar ar fi o satisfacție foarte mare pentru că FCSB este cea mai bună echipă din România și s-a văzut și anul acesta. Rezultatele vorbesc de la sine. Tot timpul îmi doresc să arăt tot ce am mai bun împotriva echipelor mari pentru că doar așa îți poți depăși nivelul ca fotbalist, să crești de la meci la meci.

Cristi Mihai, 400.000 de euro la 20 de ani. Te transferi la 25 de ani pe 4 milioane de euro?

– Așa aș vrea și îmi doresc foarte mult. Sper pe cât mai mult. Asta depinde doar de mine și cum voi evolua de aici încolo. Eu vreau să demonstreze din ce în ce mai mult că merit banii ăștia și vreau să ajung să fiu transferat pe o sumă cât mai mare, dar să se vadă și rezultatele în teren și chiar să merit pe bune.

Visează să joace în Bundesliga

Ai un campionat favorit?

– Bundesliga. Cred că mi se potrivește stilul de joc pentru că sunt foarte bine pregătit fizic și am o anduranță foarte bună și în fotbalul german se pune foarte mult accent pe asta. Mai am de lucrat la tehnică, dar când ești la o echipă bună și te antrenezi cum trebuie, totul vine de la sine. Toate aceste calități se îmbunătățesc.

Ce nu știu fanii despre Cristi Mihai?

– Aici mi-ai dat de gândit. Am plecat de jos, sunt un băiat modest de la țară și mi-a fost foarte greu să ajung aici. Dacă nu era Mircea Rednic eram șofer pe camion sau altceva. Dânsul mi-a schimbat viața și destinul.

Voia să se lase de fotbal: „A fost o perioadă foarte grea. M-am înscris la școala de șoferi pentru C și E”

Cum ai ajuns la UTA?

– Eram la Pecica și a fost un trial la UTA. Eu inițial nici nu am vrut să vin. M-au rugat cei de la club pentru că asta era procedura și trebuia să vină toată lumea de la academie. Nu mă așteptam să ajung unde am fost acum. Eu nu mă mai gândeam la fotbal, ci oare ce o să fac pe viitor, unde o să merg la muncă. A fost o perioadă destul de grea.

Deci luai în calcul să te lași.

– Nu mai aveam de gând să mai practic fotbalul. M-am înscris la școala de șoferi pentru C și E să fiu șofer pe camion. Nu mai aveam nicio speranță că o să ajung fotbalist. A venit nea Mircea și a zis: Îmi place de Mihai! Vreau să îl văd în continuare. A venit antrenorul în vestiar și a rostit 10 sau 12 nume. Nu mi-a venit să cred că eram și eu printre cei 12.

Cristi Mihai, o șansă din 12 să rămână la UTA: „Dumnezeu îți dă după cât meriți”

Apoi ce s-a întâmplat?

M-am antrenat cu echipa mare, am făcut cantonamentul și tot erau jucători eliminați de pe listă. Mai rămăsesem eu și încă un coleg. Nici măcar atunci nu credeam că o să rămân. Dar uite că în viață Dumnezeu îți dă după cât meriți și nu mai mult decât poți duce. Mie mi-a dat norocul ăsta dacă pot spune așa să rămân la prima echipă.

Ce ai simțit când ai aflat că UTA te oprește în lot?

– Eram panicat, nu știamP ce se întâmplă. Era vorba să mă antrenez și apoi să plec împrumut, nu știam ce să fac. Părinții m-au încurajat și ei și au fost foarte emoționați.

Debut în SuperLiga la doar 18 ani: „Dacă te bag la meciul cu Oțelul, ți-e frică? Faci pe tine?”

Cum a fost momentul debutului în SuperLiga?

– Țin mint că terminasem cantonamentul și mai era o săptămână până la începerea campionatului. M-a chemat nea Mircea la el și mi-a zis: „Băi, Mihai, dacă te bag la meciul cu Oțelul, ți-e frică? Faci pe tine?”. Și i-am spus: Niciodată! Sunt pregătit!”. „Bine, mă mai gândesc dacă te bag”.

Nu mă așteptam să intru titular și să debutez la doar 18 ani în prima ligă. Mai ales după ce s-a întâmplat, că eu eram cu gândul să mă las de fotbal, iar în 2-3 luni s-a schimbat totul. Am fost și cel mai bun de pe teren când nimeni nu se aștepta la asta.

Cristi Mihai, model pentru toții puștii care visează să ajungă fotbaliști: „Să nu renunțe niciodată”

Tu ai și o poveste de viață și ai putea să fii un model pentru jucătorii tineri.

– Da și chiar vreau să le transmit tinerilor să nu renunțe niciodată la visul lor pentru că Dumnezeu îți dă după cât ai muncit și tot timpul te va răsplăti. Nu se știe ziua când vei fi fericit și ți se schimbă viitorul.

Tu și acum locuiești la Zădăreni, la 10 kilometri de Arad…

– Da, am vrut să rămân acasă, aproape de familie și îmi era foarte greu pentru că nu avea cine să mă aduc la antrenamente dimineața și seara. Făceam autostopul pentru că nu erau autobuze. Plăteam 6 lei dus. De două ori pe zi, dimineața și seara. Îmi era foarte greu pentru că eram toată ziua pe drum.

Cum a ajuns la Dinamo și de crede că România poate juca din nou o semifinală la Campionatul European U21

Care e povestea transferului tău la Dinamo?

– S-a întâmplat totul foarte rapid și nici nu am realizat ce mi se întâmplă. Impresarul m-a sunat și mi-a spus că există posibilitatea să merg la Dinamo. I-am spus să nu îmi dea mai multe detalii că nu vreau să mă gândesc și să nu mai dorm, să nu dau randament pe teren. După ceva timp m-a sunat din nou și mi-a spus că Dinamo vrea să mă cumpere și că depinde de mine cum voi juca în următoarele două săptămâni și dacă se face transferul.

Crezi că România poate să ajungă din nou în semifinale la Campionatul European U21?

– Normal că da. Totul e posibil la fotbal. Avem o grupă grea cu Italia, Spania și Slovacia, echipe foarte bune și vom juca la Bratislava. Eu cred că avem un lot valoros, cu calitate și totul ține de grupul nostru și cât de montați vom fi la meciurile pe care le vom disputa.

Mesaj special pentru suporterii lui Dinamo. Ce l-a sfătuit Kopic: „Mi-a zis că am grijă cu Bucureștiul”

Ce mesaj ai pentru suporterii UTA-ei? Dar pentru cei de la Dinamo?

– Fanilor din Arad vreau să le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru mine și pentru toată susținerea acordată. Vor rămâne mereu în inima mea pentru că este clubul care m-a lansat în fotbalul românesc. Celor de la Dinamo vreau să le spun că abia aștept să mă alătur echipei și să îi fac fericiți la fiecare meci. Voi da totul pe teren pentru că Dinamo este un club de renume și sper să ne susțină în număr cât mai mare la fiecare meci. Nu vreau să îi dezamăgesc și voi merge acolo doar cu gândul la Dinamo și să facem mai mult la anul.

Cum mister Kopic ai vorbit?

– Am vorbit de când am semnat contractul. M-a contactat și acum aștept să mă alătur echipei după ultimul meci de la UTA. El m-a sfătuit ce să fac. Mi-a spus că vin la București și să am grijă, că trebuie să fiu cu gândul doar la fotbal și la performanță.

Ai prietenă? Se mută cu tine la București?

– Da, e studentă în anul 2 la management la Timișoara și o să se mute cu facultatea la București la ASE ca să fim împreună. A decis să vină cu mine și mă bucur mult că va fi alături de mine.

750.000 de euro e cota lui Cristi Matei

5 ani e perioada pe care a semnat cu Dinamo

3 meciuri și 2 goluri are mijlocașul la naționala României U21