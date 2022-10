Cristi Mitrea, despre sărutul cu Ruxi de la Sunt celebru, scoate-mă de aici: „Am zis să facem ceva”

Cristi Mitrea a dezvăluit cum au stat, din punctul lui de vedere, lucrurile cu Ruxi Opulenta. Luptătorul de MMA a spus ce motive au stat în spatele sărutului cu colega lui de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!.

Cristi Mitrea, adevărul despre relația cu Ruxi Opulenta de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!

La Sunt celebru, scoate-mă de aici!, Cristi Mitrea a intrat în conflicte cu mai mulți colegi, Giani Kiriță și Mara Bănică fiind doar doi dintre ei.

Cu Ruxi Opulenta, însă, s-a apropiat mai mult decât s-ar fi așteptat ceilalți concurenți ai show-ului de la Pro TV. luând prin surprindere pe toată lumea.

și a spus că totul a fost glumă și o strategie prin care să-l facă pe fostul iubit al Andreei Mantea să fie mai calm.

Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, Cristi Mitrea a spus partea lui de adevăr și de la ce a pornit apropierea de colega lui.

„A fost o joacă. A fost o glumă. Am zis să facem ceva să le dăm oamenilor de vorbit și am făcut”, a spus Cristi Mitrea.

Totodată, Ruxi a afirmat și că luptătorului i s-ar cam fi aprins călcâiele și i-a mărturisit Anisiei Gafton că dacă ar avea o șansă să-l scoată din concurs, ar face-o.

„M-a scos. Mai zice multe”, a comentat Cristi Mitrea afirmațiile.

Cristi Mitrea și-a spus părerea sinceră despre colegii de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!: „Nici nu tăceau”

Nu de puține ori, Cristi Mitrea a fost surprins în timp ce vorbea de unul singur în junglă. Concurentul Sunt celebru, scoate-mă de aici! a afirmat că își făcuse un obicei din a-și analiza colegii pentru a reuși să reziste în concurs, în contextul în care în viața de zi este o persoană activă.

Mai mult, Cristi Mitrea a făcut declarații fără perdea și și-a spus părerea despre celelalte vedete din competiție, care nu au fost deloc pe gustul său.

„Încă sunt acolo, n-am ieșit. Cu capul, acum sunt bine. De când am trecut de gărdulețul ăla mi-au revenit toți pionii acasă. Altfel, mai pleca creierul. Nu era bine. Am zis că am găsit eu locul meu, nu te lăsau, veneau după tine.

Eu oricum am 10-11 voci în cap, mai pui încă 11 pe mine. Și ăia nici nu tăceau, ai mei mai tac. Ș talent, i-ați ales frumos, pe sprânceană pe toți”, a susținut luptătorul.

Nici despre bucătarul Salvo nu a avut prea multe cuvinte de laudă, deranjat de faptul că acesta ar fi irosit condimentele care i-au lipsit atât de mult. De altfel, Cristi Mitrea a dezvăluit că nu porțiile mici de hrană au constituit adevărata problemă.

„Cu Salvo. Ce să faci cu Salvo? L-ați adus pe băiatul ăla, habar nu avea pe ce lume trăiește. A venit, a pus o mână de sare, a aruncat de sus, așa. Jumate era pe masă, jumate era pe jos și eu nu gustasem de 4 săptămâni. Dacă stătea mai mult de o săptămână, înnebuneam. Și așa, am slăbit 15-16 kilograme”

(…) O mână de orez și o mână de fasole nu ar fi așa mare necazul, dar când nu ai nimic, îți vine să pescuiești cu gura. Apoi au fost nevoi, pofte, de ciocolată, de cafea. N-am gustat o gură de cafea 62 de zile”, a declarat Cristi Mitrea.

Cu ce și-a ocupat Cristi Mitrea timpul la Sunt celebru, scoate-mă de aici!

În cadrul aceleiași apariții, Cristi Mitrea a povestit și cum decurgeau pentru el majoritatea zilelor petrecute în jungla dominicană.

„Dacă eu nu vorbeam cu mine, cu cine voiai să vorbesc? Eu știam tot programul acolo. Dimineața, la 7, făceam antrenamentul. Și aveam: pescarul cu canoe galbenă, care îți arăta peștele și-ți făcea cu mâna.

După aia, la 8:30 veneau bărcile cu turiști, mai venea unul cu familia cu barca albă. Stăteam ca la televizor. Mult timp analizam, mult timp petrecut pe loc”, a mărturisit Cristi Mitrea.