Cristi Mitrea îi critică dur pe Zanni și Jador după ce au scos o melodie împreună: “Nu suport oamenii ipocriți”

Zanni și Jador, criticați dur de Cristi Mitrea după ce au scos o melodie împreună

Cristi Mitrea i-a criticat dur pe Zanni și Jador după ce au scos o melodie împreună, după ce au avut parte de tensiuni la Survivor. Foștii concurenți au avut mai multe neînțelegeri în Republica Dominicană.

Zanni și Jador, criticați dur de Cristi Mitrea după ce au scos o melodie împreună

La finalul lunii mai, , lucru care l-a enervat la culme pe Cristi Mirea. Fostul campion MMA a lansat acuzații dure la adresa celor doi foști concurenți de la Survivor All Stars.

Acesta a spus că cei doi nu au coloană vertebrală și că dau dovadă de ipocrizie, după ce de la Pro TV.

Iancu a venit în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță, acolo unde a vorbit despre neînțelegerile dintre Zanni și Jador. Fratele lui Culiță Sterp a spus că manelistul a părut că îl susține pe Zanni în finala Survivor.

Lucrurile nu ar fi stat deloc așa, însă. Iancu Sterp susține că totul ar fi fost doar o strategie de marketing și că cei doi foști concurenți nu s-ar înțelege, de fapt, atât de bine.

“Jador a părut susținătorul lui Zanni, dar nu era. Era sub acoperire. Lansaseră piesa. M-am întâlnit cu Jador în Dominicană și a vorbit un pic cu el. L-am întrebat dacă e supărat pe noi, că mama a vorbit niște lucruri.

Mama e de viață, face glume. Ei îi mai scapă câte o perlă, dar fără rea intenție. Ea glumește. Lumea a tratat prea în serios emisiunea și nu înțeleg de ce.

Mama glumea și a făcut o glumă despre altă etnie pe care nu trebuia să o facă și l-am întrebat pe Jador dacă e supărată mama, că a făcut el un videoclip pe Tik Tok. El a zis că nu e supărat și că îi pare rău și că nu trebuie să-i răspundă.

Ne-am împăcat, am vorbit și cu el am stat pe acolo. El a stat cu Războinicii până să se filmeze finala. Nu prea dădea de înțeles că îl susține pe Zanni din ce am văzut eu, acum nu știu. Eu zic că a fost o chestie de marketing”, a spus Iancu Sterp în platoul emisiunii La Măruță, de la Pro TV, citat de .

Cristi Mitrea a răbufnit

Cristi Mitrea a criticat faptul că Zanni și Jador au scos melodia împreună, spunând că au făcut acest lucru doar pentru bani. Fostul luptător MMA a adăugat că nu suportă persoanele ipocrite, din moment ce este vorba de doi foști concurenți care au fost la cuțite de-a lungul competiției.

“Pentru bani, nu? Eu nu suport oamenii ipocriți care nu au coloană vertebrală. Vorba mamei, vă certați, v-ați înjurat ca la ușa cortului și acum faceți melodii împreună. De ce nu am voie să-i judec? Am voie. Sunt ipocriți. Despre ce vorbim?”, a spus Cristi Mitrea la Pro TV.