Cristi Munteanu, implicat într-un accident teribil. Roata unui tir i-a explodat în față: care e starea oficialului de la Oțelul. Foto exclusiv

Cristi Munteanu a fost implicat într-un accident rutier teribil următoarea zi după Oțelul Galați – CFR Cluj, scor 0-1. Dorinel Munteanu a dat detalii de ultimă oră despre oficialul de la malul Dunării la FANATIK SUPERLIGA.

Ghinioanele se țin lanț de oficialii de la Oțelul Galați chiar și în afara terenului de joc. Cristi Munteanu a fost implicat într-un accident rutier, iar Cristi Coste a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre cauzele nefericitului eveniment.

„Cristi Munteanu a avut un accident în urmă cu puțin timp. În fața mașinii a explodat roata lui tir”, a spus Cristi Coste în direct.

Dorinel Munteanu a mărturisit că oficialul celor de la Oțelul Galați . Soția antrenorului de pe malul Dunării a vorbit cu Cristi Munteanu la scurt timp după ce roata tirului i-a explodat în față.

„Știu, am primit imediat informația. Nu am vorbit cu Cristi, a vorbit soția cu el. Mi-am luat câteva zile libere, au venit copii mei din Olanda, nu i-am văzut de un an de zile. El e în regulă, nu este nicio problemă”, a declarat Dorinel Munteanu la FANATIK Superliga.

Dorinel Munteanu a pus tunurile pe arbitraj: „CFR nu are nevoie de un asemenea sprijin”

după Oțelul Galați – CFR Cluj, scor 0-1. Tehnicianul fostei campioane a comentat deciziile lui Rareș Vidican la finalul partidei din Moldova.

„Arbitrii… nu am prea multe cuvinte. Nu am prea multe cuvinte despre acest meci. Dacă nu ajutau arbitrii, CFR Cluj nu ar fi mers așa bine. CFR chiar nu are nevoie de un asemenea sprijin. Suntem amenințați cu comisiile.

Aroganța arbitrilor e ieșită din comun. Nu se poate să dai un minut de prelungire, iar în a doua repriză doar patru, deși au fost șase schimbări. E o rușine. Mie îmi e rușine că sunt antrenor în Superligă.

Am făcut nenumărate apeluri. La fiecare joc am făcut câte un apel. Maniera de arbitraj e greșită, nu doar o fază. Maniera în care suntem arbitrați… eu, dacă aș fi arbitru, nu mi-ar face cinste. Ei fac o muncă cinstită, investesc energie în fiecare zi, dar să decizi niște jocuri cu o aroganță ieșită din comun…

Sunt convins că voi fi chemat la comisii. Fotbalul nostru merge într-o direcție greșită. Nu e posibil ca în acest meci adversarul să treacă de mijlocul terenului fiind ajutat de arbitri”, a declarat Dorinel Munteanu după înfrângerea cu CFR Cluj.