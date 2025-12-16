Cristi Munteanu și Robert Niță, dialog aprins în direct după arbitrajul de la Rapid – Oțelul 0-2: „A fost deranjant” / „A văzut toată lumea”

ADVERTISEMENT

Rapid a cedat în fața Oțelului, scor 0-2, în etapa 20 din SuperLiga. În ciuda înfrângerii, giuleștenii au rămas pe primul loc în clasament, însă oficialii clubului au criticat dur maniera de arbitraj a lui Cristian Moldoveanu. Cum comentează Cristi Munteanu cele întâmplate.

Cristi Munteanu, analiză a arbitrajului din Rapid – Oțelul 0-2

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Munteanu a mărturisit că înțelege doza de subiectivism din tabăra Rapidului după înfrângerea cu Oțelul, însă deciziile lui Cristi Moldoveanu nu au produs schimbări majore ale rezultatului.

„(n.r. – Cum ai văzut acuzele care au venit dinspre Giulești în ceea ce privește arbitrajul) Înțeleg doza de subiectivism și consider că spectatorul neutru care a stat în fața televizorului a văzut care a fost echipa mai bună. Repet, înțeleg doza de subiectivism până într-un punct, dar nu au fost niște faze de care să te agăți pentru a acuza arbitrajul.

Nu mă bag în ce au comentat cei de la Rapid, eu am văzut ce s-a întâmplat pe teren, am fost clar echipa mai bună de pe teren, din toate punctele de vedere. Dacă era scorul 3-0, 4-0, nu cred că era nicio problemă, am avut ocaziile mai clare, am dominat, controlat jocul. Am produs fotbal! Oțelul a produs fotbal sâmbătă seara în Giulești!”, a spus Cristi Munteanu.

Ce spune Cristi Munteanu despre penalty-urile solicitate în Giulești

În continuare, Cristi Munteanu a expus, , faptul că fotbalul este un sport de bărbat, iar nu orice contact trebuie să ducă la penalty. Președintele Oțelului e de părere că, dacă a greșit, Robert Moldoveanu nu a făcut-o cu rea intenție. Totodată, oficialul clubului s-a arătat entuziasmat de jocul prestat în ultimele două etape.

„(n.r. – Crezi că Rapid a avut măcar un penalty?) Prea ușor se dau penalty-urile astea… Ați văzut ce s-a întâmplat și în Italia, e prea ușor! Nu poți să te mai atingi în careu, că dacă o faci ai circumstanțe de penalty. Fotbalul e un sport bărbătesc și nu cred că poți strica un meci cu asemenea faze de o intensitate redusă.

Nu știu câtă forță are Oțelul ca să vină pe Giulești și să controleze arbitrajul, pe bune! Dacă a greșit, așa s-a întâmplat, dar nu cred că a fost o viciere de rezultat sau ceva de genul. Și noi putem să spunem că am avut meciuri în care am pierdut punct sau puncte pe niște decizii, faze suspecte de ofsaid sau penalty. În general, lucrurile se compensează în fotbal.

Sunt fericit și bucuros, echipa noastră a continuat, după meciul cu Slobozia, să facă un joc excelent. Au fost două meciuri în care nu am luat gol și am reușit să marcăm cinci. Ne așteaptă un meci foarte greu cu FC Argeș”, a adăugat Cristi Munteanu.

Dialog aprins între Cristi Munteanu și Robert Niță pe seama arbitrajului

Robert Niță, care urmărea în direct emisiunea FANATIK SUPERLIGA, a intrat după cele spuse de Cristi Munteanu. Analistul FANATIK a expus faptul că victoria Oțelului a fost una meritată,

„Felicitări pentru joc și pentru rezultat. Voiam să fac o clarificare, Rapidul nu a pus în niciun moment la îndoială victoria Galațiului, în niciun moment nu s-a dorit umbrirea prestației foarte bună făcută de cei de la Galați. A fost meritat! Totuși, maniera de arbitraj a fost deranjantă, iar asta a fost din minutul 1 până la finalul jocului. Am discutat și ieri o grămadă de faze. Înțeleg presiunea, înțeleg că arbitrul poate prinde o zi proastă… Dar când prinde o zi proastă în aceeași direcție, deja e mult prea mult!”, a declarat Robert Niță.

Cristi Munteanu a reacționat imediat: „Dacă e așa cum spui tu, de ce să îl intereseze pe arbitru să o ajute cu Oțelul? Noi nu ne batem cu Rapid la titlu, avem cu totul alte obiective, nicidecum titlul”.

Oțelul, mai bună decât Rapid în Giulești

Robert Niță e de acord cu faptul că Oțelul a fost mai bună în Giuelști: „Am spus Cristi, sunt departe de gândul de a umbri prestația Galațiului sau de a nu recunoaște superioritatea și justețea rezultatului. Nu s-a pus problema niciodată de a sugera că cei de la Galați ar fi fost implicați în vreun fel.

Maniera de arbitraj de la meciul cu Csikszereda, unde echipa a câștigat și nu prea s-a făcut tam-tam, a continuat și la meciul cu Oțelul. Pe undeva justificat, Oțelul este una dintre echipele bune ale campionatului. Ce s-au gândit, probabil, oamenii, ‘dacă Csikszereda nu s-a descurcat, va reuși Oțelul, pentru că e o echipă foarte bună’.

Asta am vrut să scot în evidență, că victoria și jocul vostru sunt de necontestat. Ne-ați fost superiori în Giulești! (n.r. – Oțelul a luat Rapidului 4 puncte din 6) Corect! Din ce am văzut, Oțelul poate fi lejer mai sus în clasament. E o echipă foarte bine organizată, agresivă și are câțiva jucători peste media campionatului din România. Au o serie de jucători care pot juca fără probleme la orice echipă din România. Aici este meritul lui Cristi, al antrenorului și ai celor care i-au adus”.