Cristi Pușcaș, singurul român care a jucat în Islanda, dezvăluie secretele nordicilor: „Sunt agresivi și au spirit de luptă”. Exclusiv

România are bilanț pozitiv , iar naționala lui Mirel Rădoi s-a impus la Reykjavik cu scorul de 2-0.

Cristi Pușcaș, actualul mijlocaș al lui Poli Iași, dar care a trecut în carieră și pe la FCSB, a dezvăluit detalii fascinante despre , unde juca într-un decor de poveste.

Cristi Pușcaș, „islandezul” din fotbalul românesc înainte de România – Islanda: „Situația la ei era cu totul alta”

Cum ai ajuns să joci în Islanda?

– Eram liber de contract. Am trecut printr-o accidentare și jucasem deja la două echipe în România în sezonul 2016-2017 și nu puteam să mă mai transfer. S-a ivit ocazia asta printr-un impresar spaniol.

Poate Islanda să ne încurce?

– Orice echipă poate acum să te încurce dacă nu tratezi meciul cum trebuie. Vom conduce meciul și vom putea să atacăm. Islanda nu trece printr-o perioadă foarte bună. Noi avem un moral bun, jucători de valoare și cred că o să câștigăm. Ei s-au dezvoltat la nivel de infrastructură și condiții față de noi, care mai mult am regresat.

„Terenul nostru era exact lângă ocean. Niște peisaje care îți taie respirația!”

Poți să pronunți numele echipei la care ai jucat?

– Eu am jucat în liga a doua la KF Fjardabyggdar. Se pronunță „Fiardabig” (n.r. râde). Cu „g”, nu „d”! Terenul nostru era exact lângă ocean. Stadioanele au acolo niște peisaje care îți taie respirația! Era foarte frumos. În deplasări, de multe ori mergeam cu mașina și vedeam și noi și ne minunam.

Ce ai învățat din Islanda ca fotbalist?

– Cu siguranță, determinarea și chestia asta de a nu renunța niciodată. Chiar dacă nu sunt foarte talentați ca nație, sunt mai agresivi, au spirit și își doresc mai mult. Te ajută foarte mult.

De ce nu ai mai rămas în acolo?

– Îmi era greu să stau departe de familie. Am stat un an fără să îmi văd familia și era greu să vin acasă. Puteam să plătesc peste 1.000 de euro pentru un bilet de avion. Am avut o ofertă să mai continui, dar am vrut să mă întorc în România.

„Iarna se joacă numai pe terenuri sintetice acoperite”

Iarna se juca în Islanda?

– Aveam un teren pe care jucam vara, la poalele unui munte. Iarna se juca pe terenuri sintetice, acoperite. Noi aveam stadionul chiar lângă ocean.

Cum a fost la EURO când au eliminat Anglia?

– Era foarte multă emulație în jurul echipei naționale de fotbal. Chiar mergeam cu echipa și vedeam la restaurant meciurile și era o atmosferă frumoasă. Sunt foarte patrioți. Urmăreau toate meciurile. Când era meci, nu mai vedeai om pe stradă. Tot orașul se uita la meciuri.

Te-a sunat cineva din Islanda să te întrebe de România?

– Am mai vorbit cu oameni de acolo. Cu antrenorul și un coleg, cu care m-am înțeles foarte bine. Nu m-a sunat nimeni de la presă. Acolo, fotbalul nu e nici pe departe la fel de important ca în România. Nu e sport național și nu e presiune atât de mare cum e la noi.

„Au avut o generație foarte bună. Nu se așteptau să fie pe locul cinci”

O campanie foarte slabă pentru Islanda…

– Au avut o generație foarte bună, însă majoritatea jucătorilor nu mai sunt la lot și probabil din acest motiv. A apărut și acel scandal sexual și au fost mai mulți jucători suspendați. Dar nici ei nu se așteptau să fie pe locul cinci. Nu a venit nimic din spate la fel de bun.

Sunt preocupați să crească jucători?

– Fotbaliștii lor cei mai buni de echipă națională joacă în campionate din străinătate. Au investit mult în juniori, îi cresc și îi îndeamnă să plece în alte țări, pentru a câștiga experiență, ceea ce în Islanda nu prea pot face. Nu la un nivel înalt. Nu își permit să investească bugete enorme la nivel de cluburi.

Cristi Pușcaș: „Situația era cu totul alta față de campania de acum!”

Te așteptai să ne elimine la baraj?

– Eram convins că va fi un meci foarte greu și trebuia să jucăm foarte bine ca să putem trece de ei. Situația la ei era cu totul alta față de campania de acum.

Enes Sali, convocat la 15 ani la națională…

– Știu ce înseamnă asta pentru un fotbalist tânăr. Eu am debutat la FCSB la 18 ani, într-un meci din cupele europene cu Ekranas și a fost un moment incredibil. Cred că e ceva fantastic pentru el și nu poate să facă altceva decât să îl încurajeze să muncească mai mult, să ajungă un fotbalist important.