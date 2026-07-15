Cristi Pustai a povestit cum l-a bătut pe Thomas Tuchel, cel care joacă pentru finala CM 2026 cu naționala Angliei: „E temperamental! Îmi amintesc privirea lui și strângerea de mână”

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A trecut mai bine de un deceniu de când Gaz Metan Mediaș, astăzi dispărută total, se lupta în preliminariile cupelor europene. În sezonul 2011/2012, echipa pregătită atunci de Cristi Pustai (61 de ani) a trecut de Mainz în turul trei preliminar din Europa League, scor 1-1 în tur, 1-1 (4-3 d.l.d) la retur. „Profesorul” a rememorat, în exclusivitate pentru FANATIK, duelul cu Thomas Tuchel (52 de ani), cel care astăzi vrea să califice naționala Angliei în finala CM 2026.

Cristi Pustai a rememorat cum l-a eliminat pe Thomas Tuchel din Europa League

scria istorie în vara anului 2011. Medieșenii reușeau atunci să îi elimine în turul trei preliminar din Europa League pe Mainz, formație mult mai bine cotată. Nemții erau pregătiți atunci de mai tânărul Cristi Pustai și-a amintit de duelul cu selecționerul Angliei și îl laudă acum pentru parcursul formidabil avut în cariera de tehnician.

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„A fost ceva extraordinar atunci pentru mine și pentru Gaz Metan Mediaș. Foarte frumos, ceva special și cea mai mare performanță. Să învingi un antrenor care a câștigat Champions League și acum joacă o semifinală de Campionat Mondial înseamnă ceva. La momentul acela era greu de imaginat că o să aibă un asemenea parcurs, dar ulterior a pășit pe urmele lăsate de Jurgen Klopp, care tocmai plecase de la Mainz. A ajuns la fel de mare.

Normal că i se datorează și lui parcursul Angliei, dar este o muncă de echipă, nu e competiție individuală. Bineînțeles că selecționerul contează, a făcut schimbările bune, a ales primul unsprezece câștigător. Cu toate astea eu mizez pe Argentina și mi-aș dori ca Messi să își încheie cariera cu un titlu mondial”, a spus inițial Cristi Pustai.

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Cum l-a caracterizat Cristi Pustai pe Thomas Tuchel

Thomas Tuchel este recunoscut pentru seriozitatea sa, dar și pentru temperamentul pe care îl are. El a fost de mai multe ori protagonist în sau chiar și cu elevii săi. Cristi Pustai a descris interacțiunea avută cu neamțul și a scos în evidență principalele sale avantaje.

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„Tuchel era atunci la început și îmi aduc aminte privirea lui și strângerea de mână de la finalul meciului. Abia preluase echipa, eu îmi aduc aminte foarte bine. El nu știu dacă își mai aduce aminte de mine (n.r. râde). Tuchel e un tip destul de temperamental pentru un neamț și deciziile pe care le ia și schimbările făcute mi s-au părut foarte bune: cerebral. Calitatea lui principală este că ia cele mai bune decizii în timpul partidelor”, a mai spus „Profesorul”.

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Ce a spus Cristi Pustai despre Mediaș, dar și cu ce se ocupă în prezent

Ulterior, Cristi Pustai a spus cât de important a fost rezultatul meciului cu Mainz pentru întreg orașul Mediaș. În prezent, el este noul antrenor al echipei CSM Unirea Alba Iulia, formație din Liga 3 pentru care a evoluat din postura de jucător între 1995 și 1998. Anul trecut, el a fost antrenor la Ceahlăul Piatra Neamț, dar și director tehnic la CSM Olimpia Satu Mare, însă ambele au retrogradat în Liga 3 la finalul stagiunii încheiate acum puțin timp.

„Pentru Mediaș a fost ceva de vis și e un mare regret că acolo nu mai este măcar o echipă de prima ligă. Rămâne totuși o mare satisfacție. (n.r. Atunci Cristi Pustai a fost peste Thomas Tuchel) Eh, e un sport de echipă, nu e ceva… N-am boxat cu Thomas Tuchel, dar ne bucurăm și noi pentru orice reușită în fața celor din fotbalul mare.

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Eu am început un proiect nou la Alba Iulia și sper să fie bine. Dacă am venit aici alături de ceilalți de la echipă am venit pentru că vrem să construim un proiect frumos și să ducem echipa în prima ligă”, a mai spus Cristi Pustai în exclusivitate pentru FANATIK.

Aventura lui Gaz Metan Mediaș în Europa League

Cristi Pustai a antrenat Gaz Metan Mediaș de două ori în cariera sa. Primul său mandat s-a consumat în perioada 2007-2013, cel care readusese echipa în prima ligă. Tot în acel interval, formația medieșeană încheia sezonul 2010-2011 locul 7, iar ca urmare a retrogradării FC Politehnica Timișoara, Gaz Metan s-a calificat în premieră în Europa League.

În preliminarii, „alb-negrii” au avut o evoluție foarte bună. După ce a trecut în tururile II și III de KuPS din Finlanda, respectiv Mainz 05 din Germania, Gaz Metan Mediaș a fost învinsă de FK Austria Viena, scor 2-3 la general, în play-off-ul competiției.