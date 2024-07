Cristi Rujan, PSD, susține renegocierea PNRR pe Energie. ”Închiderea capacităților pe cărbune trebuie să aibă loc doar după deschiderea unor noi capacități”

Senatorul PSD Cristi Rujan a declarat, luni, că susține renegocierea PNRR pe Energie cu Comisia Europeană și a subliniat că ”închiderea capacităților pe cărbune trebuie să aibă loc doar după deschiderea unor noi capacități”.

Cristi Rujan, PSD, susține renegocierea PNRR pe Energie

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, social-democratul a transmis că premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului Energiei, Sebastian Burduja, să inițieze demersurile ”necesare către Comisia Europeană în vederea renegocierii PNRR pe componenta Energie”.

ADVERTISEMENT

”Echipa PSD de la Gorj continuă să depună eforturi susținute pentru renegocierea PNRR pe capitolul Energie, având ca obiectiv principal asigurarea unei tranziții energetice echilibrate”, a scris Cristi Rujan, luni, pe pagina sa de Facebook.

Senatorul PSD susține că ”este esențial ca închiderea capacităților pe cărbune să aibă loc doar după deschiderea unor noi capacități de producere a energiei”.

ADVERTISEMENT

”Astfel, ne asigurăm că Gorjul și România vor avea un sistem energetic eficient, capabil să susțină nevoile economice și sociale ale populației”, a mai spus senatorul.

Totodată, Cristi Rujan a ținut să precizeze că această strategie este extrem de importantă pentru asigurarea unui sistem energetic eficient care

ADVERTISEMENT

”Un pas important în această direcție îl reprezintă susținerea necondiționată a premierului Marcel Ciolacu, care a trasat directive clare ministrului Energiei pentru inițierea demersurilor necesare către Comisia Europeană.

Prioritizând investițiile în noi capacități energetice, garantăm stabilitatea și siguranța energetică a țării. Astfel echipa PSD Gorj și premierul Marcel Ciolacu răspund prompt și eficient nevoilor energetice ale României, demonstrând încă o dată că avem un Guvern responsabil”, conchis senatorul PSD.

ADVERTISEMENT

”Burduja se chinuie pornească tot ce a oprit Popescu”

În urmă cu câteva zile, senatorul PSD Daniel Zamfir a criticat

“Chestiunea cu închiderea termocentralelor, din nou mă fac nevoit să vă readuc aminte că decizia de a închide termocentralele a fost luată prin PNRR de către domnul Ghinea și domnul Popescu. Au fost jaloane în PNRR prin care ne obligau”, a declarat senatorul PSD la B1TV.

Daniel Zamfir a subliniat că partidul din care face parte a susținut în mod constant ca nicio termocentrală să nu fie închisă ”până când nu punem nimic în loc”.

”Noi cei de la PSD, în speță eu am fost cel care de ani de zile am avut această inițiativă, inclusiv am fost acolo, am fost în Valea Jiului, toate pozițiile mele au fost exact astea: că nu închidem până când nu punem nimic în loc”, a mai spus senatorul.

În plus, senatorul Zamfir a transmis că acum actualul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, se chinuie să ”pornească tot ce a oprit Popescu”, fostul ministru de resort.