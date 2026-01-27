Sport

Cristi Săpunaru a dat verdictul despre Olimpiu Moruțan, lăudat din toate părțile după debutul la Rapid: „Nu prea am mai văzut așa ceva!”

Cristian Săpunaru, fostul căpitan de la Rapid, a avut nevoie de doar jumătate de oră pentru a se convinge de Olimpiu Moruțan. Care este opinia sa despre fotbalistul cu istoric la marea rivală FCSB
Ciprian Păvăleanu
27.01.2026 | 20:47
Cristi Săpunaru și-a expus părerea despre debutul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Foto: Colaj FANATIK
Olimpiu Moruțan nu a mai reușit să se impună în străinătate după accidentarea gravă la tendonul lui Ahile, așa că a revenit în România, la Rapid, rivala de moarte a fostei sale echipe, FCSB. Mijlocașul nu a avut nevoie de mai mult de 30 de minute pentru a-l impresiona pe Cristi Săpunaru, unul dintre personajele emblematice atunci când vine vorba de giuleșteni.

Cristi Săpunaru a dat verdictul cu privire la Olimpiu Moruțan după debutul din meciul cu UTA

Olimpiu Moruțan a debutat la Rapid în ultima partidă de campionat, pe care giuleștenii au disputat-o pe stadionul Francisc Neuman, împotriva celor de la UTA Arad. Chiar dacă nu a fost titular, asta nu l-a împiedicat pe fostul jucător al lui Galatasaray și Pisa să impresioneze în tricoul bucureștenilor.

Internaționalul român a fost introdus pe teren de Costel Gâlcă cu 30 de minute înainte de final și a avut o prestație remarcabilă. El a reușit câteva pase filtrante foarte folositoare, care au adus ocazii importante coechipierilor săi. Moruțan a avut și ocazia să înscrie, după o fază personală superbă, însă șutul său a fost parat de portarul Gorcea. El a avut merite și la golul victoriei, după ce a centrat perfect din corner, iar mingea a fost introdusă în poartă de Leo Bolgado după un adevărat haos în careul arădean.

Deși a intrat în conflict cu conducerea, Cristi Săpunaru nu are cum să nu iubească Rapidul, iar transferul lui Olimpiu Moruțan este mai mult decât mulțumitor pentru el. Întrebat de Radu Naum de ce mijlocașul este atât de lăudat după doar jumătate de oră pe teren, căpitanul de legendă al alb-vișiniilor a venit cu răspunsul: „O să-ți dau un singur exemplu: pasa către Borza este o pasă pe care nu prea am mai văzut-o în jocul Rapidului în ultima vreme. Asta te ajută mult. Este un jucător care vede jocul foarte bine, eu de aceea am zis că este mai bun număr 10, chiar dacă el a jucat în bandă.

Nu-l laud doar pe el, ci întreaga echipă. Exceptând începutul, cum ne-a obișnuit până acum, Rapid a avut 60 de minute foarte bune. A fost condusă după un șut norocos”, a declarat Săpunaru la Digi Sport.

Poate Olimpiu Moruțan să aducă titlul în Giulești? Verdictul experților

Robert Niță și Dănuț Lupu, doi foști jucători ai Rapidului și actuali experți la FANATIK SUPERLIGA, au fost extrem de încântați de prestația fostului jucător de la FCSB în meciul său de debut de la Arad.

„Eu l-am așteptat cu mare nerăbdare, am vrut să-l văd. A intrat bine, are o experiență mare, a jucat pe afară. Se vede că are calitatea foarte mare. Eu cred că după venirea lui șansele Rapidului la campionat au crescut cu 20 la sută”, a spus Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

„Faptul că din preluare el se duce mereu spre poartă, calitatea pe care o are în regim de viteză cu mingea la picior, e un jucător care dezechilibrează. A fost și faza când are el ocazia, și-o face pe stângul, după care întoarce 3 jucători în careu”, a explicat Robert Niță.

