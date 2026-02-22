Cristi Săpunaru a dat verdictul după Rapid – Dinamo 2-1: „Mă așteptam să arate altfel”

ADVERTISEMENT

Cristi Săpunaru a venit cu analiza, după ce Rapid a câștigat derby-ul cu Dinamo, capul de afiș al etapei a 28-a din SuperLiga, scor 2-1. După golul anulat al dinamoviștilor, giuleștenii au punctat de două ori și au luat un avans liniștitor până în prelungiri, când Opruț a marcat golul de onoare.

Unde s-a făcut diferența în Rapid – Dinamo 2-1. Cristi Săpunaru a dat verdictul

Cristi Săpunaru este ferm convins că mentalitatea jucătorilor de la Rapid a fost diferită față de cea de la meciurile precedente. Legenda din Giulești a sesizat că .

”Mă așteptam să fie un meci mai greu, ca Dinamo să arate altfel, să fie un meci greu. Rapidul a avut altă mentalitate și jucătorii au fost mult mai agresivi față de alte meciuri.

Am spus că trebuie să joace cu jucătorii care sunt în formă. A fost o formulă mai ofensivă, dar care a apărut mai defensivă. Și Dinamo te face să joci destul de jos”, a spus Cristi Săpunaru, la .

Cum arată clasamentul, după Rapid – Dinamo 2-1

, după 2-1 pe Arena Națională. Ambele formații bucureștene au câte 52 de puncte după 28 de etape. Universitatea Craiova este în continuare lider, cu 53 de puncte. Oltenii au și un meci în minus, contra celor de la Unirea Slobozia

În următoarea etapă, Rapid va da piept în deplasare cu Unirea Slobozia, în timp ce Dinamo evoluează pe teren propriu împotriva celor de la FC Argeș, care, de asemenea, speră la un loc de play-off.