Cristi Săpunaru a făcut top 3 fundași din SuperLiga. Numele surprinzător pe care l-a pus pe primul loc

Retras din activitatea de fotbalist profesionist, Cristi Săpunaru urmărește constant sportul care l-a consacrat. Fostul rapidist a făcut top 3 fundași din SuperLiga. Pe cine a pus pe primul loc.
Mihai Dragomir
27.12.2025 | 09:00
Cristi Sapunaru a facut top 3 fundasi din SuperLiga Numele surprinzator pe care la pus pe primul loc
Cristi Săpunaru a spus cine sunt cei mai buni 3 fundași centrali din SuperLiga. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Cristi Săpunaru nu se dezice de fotbal nici după retragerea din cariera de jucător profesionist. Fostul căpitan al Rapidului a spus cine sunt, după părerea sa, cei mai buni 3 fundași centrali din SuperLiga. Ce nume surprinzător a așezat pe prima poziție.

Cristi Săpunaru a alcătuit top 3 al celor mai buni fundași din SuperLiga

Fotbalul românesc propune nume interesante de jucători la nivelul primului eșalon. Cristi Săpunaru este la curent cu ce se întâmplă în SuperLiga și a decis să alcătuiască un top 3 al fundașilor centrali.

Fostul căpitan al Rapidului, care a lansat recent un nou atac la conducerea giuleștenilor, i-a numit pe Mihai Popescu (FCSB), Adrian Rus (U Craiova) și Paul Iacob (Oțelul Galați). Interesant este faptul că primul, fostul rival de la FCSB, a avut prestații tot mai slabe în acest sezon, înainte de accidentarea suferită.

„Mihai Popescu, Adrian Rus și Paul Iacob. Pe tot anul, Mihai Popescu și pentru prima parte, și pentru cât a evoluat, pentru că a evoluat foarte mult, al doilea Rus de la Craiova și al treilea Paul Iacob”, a spus Cristi Săpunaru, la TV Digi Sport.

Mihai Popescu a vorbit la final de an despre viitorul său la FCSB

Accidentat grav din luna octombrie, Mihai Popescu a devenit indisponibil pentru FCSB. Deși contractul său expiră în vara anului următor, fundașul central nu ia în calcul, momentan, despărțirea de echipa cu care a ieșit campion al României sezonul trecut.

„(n.r. – Cum se anunță viitorul tău, în continuare la FCSB?) Eu sper că da, mai am, viitorul meu până în vară încă este aici, după care vom vedea ce va urma. Pentru anul 2026 îmi doresc să mă fac bine și să nu mai ajung niciodată în situația asta, după care vedem ce va fi”, spunea Mihai Popescu, conform GSP.

  • 32 de ani are Mihai Popescu
  • 800.000 de euro este cota actuală a fundașului central
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
