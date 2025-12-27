Cristi Săpunaru a făcut top 3 fundași din SuperLiga. Numele surprinzător pe care l-a pus pe primul loc

ADVERTISEMENT

Cristi Săpunaru nu se dezice de fotbal nici după retragerea din cariera de jucător profesionist. Fostul căpitan al Rapidului a spus cine sunt, după părerea sa, cei mai buni 3 fundași centrali din SuperLiga. Ce nume surprinzător a așezat pe prima poziție.

Cristi Săpunaru a alcătuit top 3 al celor mai buni fundași din SuperLiga

Fotbalul românesc propune nume interesante de jucători la nivelul primului eșalon. Cristi Săpunaru este la curent cu ce se întâmplă în SuperLiga și a decis să alcătuiască un top 3 al fundașilor centrali.

ADVERTISEMENT

Fostul căpitan al Rapidului, , i-a numit pe Mihai Popescu (FCSB), Adrian Rus (U Craiova) și Paul Iacob (Oțelul Galați). Interesant este faptul că primul, fostul rival de la FCSB, a avut prestații tot mai slabe în acest sezon, înainte de accidentarea suferită.

„Mihai Popescu, Adrian Rus și Paul Iacob. Pe tot anul, Mihai Popescu și pentru prima parte, și pentru cât a evoluat, pentru că a evoluat foarte mult, al doilea Rus de la Craiova și al treilea Paul Iacob”, a spus Cristi Săpunaru, la

ADVERTISEMENT

Mihai Popescu a vorbit la final de an despre viitorul său la FCSB

Accidentat grav din luna octombrie, Mihai Popescu a devenit indisponibil pentru FCSB. Deși contractul său expiră în vara anului următor,

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Cum se anunță viitorul tău, în continuare la FCSB?) Eu sper că da, mai am, viitorul meu până în vară încă este aici, după care vom vedea ce va urma. Pentru anul 2026 îmi doresc să mă fac bine și să nu mai ajung niciodată în situația asta, după care vedem ce va fi”, spunea Mihai Popescu, conform