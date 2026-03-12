Sport

Cristi Săpunaru a ieșit la atac în scandalul dintre Diana Șucu și Drăghia! Ce a postat fostul căpitan al Rapidului. Foto

Diana Șucu a avut un atac frontal la adresa fostului portar de la Rapid, Virgil Drăghia. Cum a reacționat Cristi Săpunaru în scandalul iscat de soția patronului din Giulești.
Traian Terzian
12.03.2026 | 18:22
Cristi Sapunaru a iesit la atac in scandalul dintre Diana Sucu si Draghia Ce a postat fostul capitan al Rapidului Foto
Cum a comentat Cristi Săpunaru scandalul dintre Diana Șucu și Virgil Drăghia. Sursă foto: colaj Fanatik
Reacția vehementă avută de Diana Șucu la adresa lui Virgil Drăghia a stârnit multe polemici. În acest scandal a intervenit și fostul căpitan al Rapidului, Cristi Săpunaru, care a avut o reacție fermă.

Cum a comentat Cristi Săpunaru scandalul dintre Diana Șucu și Virgil Drăghia

Diana Șucu a avut o reacție furibundă la adresa lui Virgil Drăghia, fostul portar al ”alb-vișiniilor”. În cadrul emisiunii ”FANATIK Rapid”, ea a povestit cât de indignat a fost soțul său în momentul în care jucătorul s-a îngrășat peste măsură și l-a comparat cu o focă.

”Mi-aduc aminte că a fost extrem de dezamăgit (n.r. – Dan Șucu). Cred că în primul an sau în al doilea an, când s-a accidentat portarul principal și a intrat portarul de rezervă. Acesta (n.r. – Virgil Drăghia) n-a fost în stare…arăta ca o focă. N-a fost în stare, sincer, să apere, să se miște, nu să apere ceva (n.r. – la un meci pierdut de Rapid la Constanța)”, a declarat Diana Șucu.

Afirmațiile făcute de aceasta l-au deranjat la culme pe Cristi Săpunaru, căpitanul Rapidului la acel moment. Deși fără cuvinte, fostul fundaș s-a poziționat de partea colegului său în acest scandal.

Săpunaru a postat pe InstaStory o fotografie în care apare alături de Drăghia în timpul unui meci. Pentru a sintetiza și mai bine întreaga situație, el a pus la postare și celebra melodie ”The Best”, interpretată de Tina Turner.

Cristi Săpunaru scandal Diana Șucu Drăghia

Cum a răspuns Virgil Drăghia atacului Dianei Șucu

Plecat de la Rapid în vara anului 2024, Virgil Drăghia evoluează în Liga 3 pentru Daco Getica. Portarul în vârstă de 35 de ani nu a rămas dator și i-a răspuns Dianei Șucu într-un mod ironic.

Fostul portar al Rapidului s-a fotografiat la bustul gol și în locul feței a pus un cap de focă. ”Caracterul unui om se vede cel mai clar în felul în care vorbește despre alții”, a scris acesta la postarea de pe Instagram.

Cristi Săpunaru, încă o ”înțepătură” pentru Diana Șucu

Deranjat de o altă afirmație a Dianei Șucu legată de invitații și analiștii care apar la posturile de televiziune și se iau de oamenii care au făcut ceva pentru țară și pentru sport, deși soția patronului de la Rapid nu a dat niciun nume, Săpunaru i-a oferit o nouă replică fără cuvinte.

Fostul internațional a postat în mediul online două fotografii cu trimitere clară la spusele soției patronului de la Rapid. Într-una apare cu trofeul Europa League câștigat cu FC Porto și în cealaltă în studioul Digi Sport, unde e analist sportiv.

În cadrul emisiunii ”FANATIK Rapid”, Diana Șucu s-a arătat dezamăgită de oamenii care apar la televiziune și doar îi critică pe cei care fac ceva și a cerut mai mult respect și recunoștință pentru mari sportivi.

”Cred că ar trebui să ne apreciem valorile. Adică, chiar și televiziunile n-ar trebui să mai invite oameni care… Și să le permiți să arunce cu mizerii și cu lături în niște oameni care au făcut niște lucruri excepționale. Sigur, au mai și greșit. Hai să nu ne uităm la partea urâtă și neagră a paharului”, a precizat ea.

Tags:
