Cristi Săpunaru a intervenit în mega-scandalul de la Rapid: „E vorba de respect. Nu e prima dată”

Vizita pe care o parte dintre oficialii de la Rapid au făcut-o la Genoa, pentru un schimb de experiențe cu omologii din Italia, nu a fost pe placul suporterilor giuleștenilor care au spus public că nu sunt de acord.

Cristi Săpunaru se implică în ultimul scandal de la Rapid

Acum, Cristi Săpunaru, recunoscut ca fiind o voce importantă pentru fani, a intervenit și el și a subliniat că este pentru a 3-a oară când se întâmplă ca oficialii echipei să aibă un comportament greșit față de suporteri.

„Nu sunt aici să fac scandal. În primul rând e vorba de respect față de tradiția și istoria echipei și față de suporteri. Nu e prima dată, e a treia oară. A fost prima cu oficialul care a încercat să schimbe cum trebuie să fie suporterii Rapidului printr-o postare pe Facebook, după care a șters, după a fost cea cu canapeaua, iar acum asta. Dacă ajungem să punem anul de înființare al Rapidului pe alte tricouri nu e respect.

Suporterul rapidist vrea ca Rapid să fie în top, să câștige campionatul, nu-l interesează de alte echipe. Nu vreau să comentez, vreau să vorbesc despre principii, atât. Eu înainte de a fi fotbalist am fost suporterul Rapidului. Cred că asta îmi dă dreptul să vorbesc”, a spus Cristi Săpunaru la Digi Sport.

Victor Angelescu anunță o întâlnire cu suporterii Rapidului

Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a spus că urmează să aibă loc o întâlnire între , însă aceasta se va petrece după meciul cu Metaloglobus.

”Nu vreau să comentez. Avem lucruri mai importante de făcut zilele astea. Încercăm să închidem transferurile. Sunt foarte importanți, am văzut ce au spus. Vom avea o discuție. Am fost destul de prinși în această perioadă. Nu vreau să răspund. O să vedem ce i-a supărat. Nu îmi place să răspund la supoziții. O să avem o discuție cu ei și vom vedea care sunt nemulțumirile lor. Mi se pare normal ce se întâmplă. Sunt două cluburi cu același patron.

Nu îmi place să răspund până când nu voi discuta cu ei. E normal ca oamenii din club să meargă la Genoa și invers. Nu e prima oară când suporterii noștri dau un comunicat sau au anumite păreri. Sunt sigur că vor susține echipa ca până acum. Nu am stabilit o zi exactă. Am avut alte lucruri de făcut și pregătim și primul meci de acasă. Ne vom vedea după meci, săptămâna viitoare. Eu cred că vor veni la meci. De ce să nu susțină echipa? Sunt suporterii Rapidului.

Au arătat că susțin echipa mereu. Ei nu vin să susțină conducerea sau o anumită persoană din club, vin pentru jucători. Nu cred că nu vor veni. ”(n.r. – Dacă pleacă Dan Șucu de la club) Nu, nici nu se pune problema. Sunt niște supoziții. Nu aș mai vrea să comentez lucruri despre acel comunicat. Vom avea o discuție în club.”, a spus Victor Angelescu.

De la ce a pornit supărarea suporterilor de la Rapid

, pe contul oficial al celor de la Rapid, a anunțat că mai mulți oficiali ai echipei au mers la Genoa pentru a vedea cum lucrează italienii, iar în viitorul apropiat urmează ca italienii să întoarcă vizita și să vină în România.

Fanii de la Peluza Nord și Peluza Sud au reacționat prin comunicate și au condamnat faptul că nu este respectată istoria clubului prin această asociere care este între Rapid și Genoa.