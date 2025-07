Cristi Săpunaru a intrat în direct și l-a distrus pe Victor Angelescu: „Minte!”. Ce dovezi are despre înscenarea din „scandalul băutura”

Cristi Săpunaru și-a încheiat contractul cu Rapid și a . Victor Angelescu a venit cu o replică pentru fostul mare căpitan al echipei, însă afirmațiile sale l-au deranjat pe Săpunaru, care a decis să intervină.

Cristi Săpunaru, dialog vijelios la adresa lui Victor Angelescu: „Se vorbește prost și se minte”

Deși la începutul anului se vorbea despre instalarea lui Cristi Săpunaru în funcția de director sportiv, după finalul sezonului și l-a numit în această poziție pe italianul Mauro Pederzoli.

Mai mult decât atât, și a transmis că acesta nu ar fi acceptat un rol de asistent al noului director sportiv.

Mai mult decât atât, oficialul din Giulești a evitat să vorbească , lucru care l-a deranjat teribil pe Cristi Săpunaru, care a decis să vină cu o replică dură pentru acționarul minoritar de la Rapid.

Acesta a intervenit în direct în cadrul emisiunii ”Digi Sport Special” și l-a mustrat pe omul aflat în conducerea Rapidului pentru faptul că a evitat să spună adevărul în context sensibil.

„Cred că se vorbește prea mult, e un subiect care pe mine mă deranjează. Se vorbește prost și se minte. A spus Angelescu niște chestii care nu sunt adevărate. Știe el că nu aș fi acceptat nicio funcție în cadrul Rapid, are vreo informație în sensul ăsta? Nu am primit nicio ofertă oficială. Nu au avut curajul să vină să îmi spună lucrurile în față. Nu stau într-un club, nu stau să deranjez pe nimeni. Dacă bănuiește și eu bănuiesc că poate acceptam.

Sunt 100% convins că mi s-a înscenat (n. r. cu alcoolul), am filmările. Eu nu spun că mi-a înscenat Șucu sau Angelescu, dar am avut discuția asta cu Angelescu și i-am spus. Puneți-l în direct cu mine, eu nu am nicio treabă. Persoana va apărea, este una iubită de suporteri, când va începe procesul”.

Cristi Săpunaru: „Aș fi acceptat rolul să lucrez cu Pederzoli”

„Dacă se întâmplă așa ceva la un club profesionist, să dai poze la un ziar și să fie publicate fără să mă întrebi și pe mine dacă e adevărat, eu dacă aș fi fost în club, l-aș fi dat afară. Eu nu vreau să fac teoria berii. Nu România a inventat berea după meciuri. Am băut bere în Portugalia, Spania..

Au găsit o persoană care este mai calificată decât mine, nu am nicio problemă, sper să se bată la campionat, să intre în cupele europene, dar vino și spune-mi în față. Aș fi acceptat rolul să lucrez cu Pederzoli. Nu știu cu ce am greșit și pe cine am deranjat. Eu nu am nicio treabă să spun ceva despre Angelescu și Șucu.

Această persoană a vrut să schimbe educația suporterilor. O să apară când o să fie procesul.. Suporterii Rapidului știu despre cine este vorba. Nu știu dacă e normal, fiind căpitanul echipei Rapid. Nu e normal să îmi faci mie chestia asta, nu ți-am greșit cu nimic.

Dacă asta se face la un club profesionist, e deranjant. Persoana este încă în club. Se pot face multe chestii fără știința lui Angelescu. Imaginea a fost făcută a doua zi după meci. Când a intrat magazionerul în vestiar, a găsit gunoiul răsturnat pe jos, fără bere, fără nimic. Când s-a plecat de la meci, vestiarul a fost lună. Cutia aceea de bere era afară pusă, lângă ușa arbitrilor”, a concluzionat Cristi Săpunaru la .