Rapid a ajuns la 5 meciuri consecutive fără victorie în SuperLiga. Giuleștenii au remizat, în deplasare, scor 0-0 împotriva celor de la Petrolul Ploiești . Giuleștenii au evoluat din minutul 5 cu un om în minus după cartonașul roșu primit de Andrei Borza. În minutul 82, Papp a fost eliminat din tabăra „Lupilor Galbeni”.

Cristi Săpunaru, concluzii după Petrolul – Rapid 0-0: „11 la 11 nu era acesta rezultatul”

Rapid a ratat ocazia de a se apropia de liderul FCSB. , iar situația din cadrul clubului „alb-vișiniu” devine din ce în ce mai tensionată. Cristi Săpunaru susține că eliminarea din startul meciului a cântărit decisiv în economia rezultatului.

„A fost dificil pentru că în minutul 5 am rămas în 10 oameni. Am alergat să nu luăm gol. Au o echipă bună, cred că 11 la 11 nu era acesta rezultatul. Ce să facem, mergem mai departe. Nu sunt mulțumit de rezultat, n-avem nevoie de remize. Sunt mulțumit de atitudinea tuturor care au fost în teren.

Este o perioadă grea și trebuie să trecem peste dacă vrem să ne batem acolo sus. Mai avem un meci până în pauză de iarnă. Mergem să câștigăm la Constanța. Vine perioada de iarnă, vine cantonamentul, poate mai vin jucători, revin cei accidentați și trebuie să atacăm primele 3 locuri. Am avut om în minus și a trebuit să schimbăm”, a declarat Cristi Săpunaru.

Cristi Săpunaru a răbufnit după Petrolul – Rapid 0-0: „Să ne dea ultimatum și nouă pentru că am fost penibili”

Cristi Săpunaru a vorbit și despre situația tensionată de la Rapid. „Veteranul” din defensiva giuleștenilor a răbufnit când a fost întrebat despre un presupus ultimatum primit de Cristiano Bergodi din partea conducerii.

„I-am asigurat și le-am spus că atâta timp cât o să fiu aici echipa o să dea 100% (n.r. suporterilor). Atâta timp cât sunt la Rapid echipa va juca să câștige. E prima oară când am auzit de ultimatum. Noi n-am auzit de ultimatum.

Ultimatum pentru antrenor că noi nu suntem în stare să ne facem treaba în teren? Atunci să ne dea ultimatum și nouă pentru că noi am fost penibili. Suntem toți de vină, suntem o familie la Rapid. Nu un singur om e de vină. La orice echipă e așa.

Nu a fost niciun dialog (n.r. cu Cristiano Bergodi). Nu mă interesează celelalte echipe, ne interesează ce facem noi. Nu avem emoții de play-off, mă gândesc de la meci la meci”, au fost cuvintele lui Cristi Săpunaru.

Horațiu Moldovan, acuzații la adresa adversarilor: „Asta a fost tactica lor, să mă lovească”

Horațiu Moldovan, ajuns la meciul 100 în SuperLiga, a fost cel mai bun jucător al Rapidului cu numeroase intervenții salvatoare. Portarul naționalei României i-a atacat pe jucătorii celor de la Petrolul Ploiești.

„A fost un joc foarte dificil. Toată tactica s-a schimbat după acel cartonaș roșu. Nu am apucat să revăd faza, dar oricum nu-mi dau cu părerea despre arbitraj. Mă bucur că n-am pierdut. Am întâlnit o echipă bună într-o atmosfera foarte frumoasă. Era important să câștigăm, dar decât nimic e bine și așa.

Doar voi ați avut emoții, eu nu am avut emoții. Am avut mingea în mâini și s-a băgat în mâine. Acum mă dor coastele, așa a fost tactica lor, să mă lovească. Nu e nicio problemă. Sunt bărbat și merg mai departe. E foarte greu să joci cu un om în minus. Atât s-a putut. Cea mai grea minge a fost cea din lovitură liberă a lui Jair.

Nu ne mulțumește acest punct. Ne gândim la cele trei puncte la fiecare meci, ne gândim doar să fim în fruntea clasamentului. Eu vreau să mă bat la titlu. Nu cred că s-a dat ultimatum. Din ce vorbim noi suntem alături de Bergodi, cu siguranță ne vom reveni.

Am avut două obiective, locurile 1-3 și Cupa României. Din păcate, unul l-am ratat. Trebuie să fim în fruntea clasamentului și să mulțumim suporterii. Doar trebuie să muncim și să obținem rezultate. Nu am fost niciodată certați cu ei. Sunt alături de noi orice s-ar întâmpla. Ei sunt campionii”, au fost concluziile lui Horațiu Moldovan.

Cătălin Cîrjan, mesaj pentru suporteri după Petrolul – Rapid 0-0: „Sper să-i mulțumim pe viitor”

Cătălin Cîrjan a fost titular contra celor de la Petrolul Ploiești. Tânărul fotbalist împrumutat de la Arsenal nu s-a făcut remarcat și a fost înlocuit de Cristiano Bergodi după 54 de minute.

„A fost un meci dificil, toate derby-urile sunt dificile. Echipa a muncit foarte mult, s-a văzut că suntem o familie în această seară. A fost greu și pentru mine, nu am mai fost titular de la meciul cu Petrolul, din tur, am încercat să dau tot ce am mai bun.

Este decizia antrenorului dacă nu joc, eu îmi fac treaba la antrenamente și îmi aștept șansa. A fost o perioadă mai grea în ultimul timp. Suporterii au fost supărați, dar în această seară a fost peluza plină, sper să îi mulțumim pe viitor.

Vom discuta despre meci, nu știu dacă este mulțumit (n.r. Cristiano Bergodi). Au fost niște momente mai grele, suntem o familie, am vorbit la antrenament, sper că totul va fi bine. Vom munci și vom reveni.

Era dificil să surprindem, s-a vorbit să lucrăm mai mult unul pentru altul. Nu știu ce se va întâmpla în viitor, voi vedea ce se va întâmpla după meciul cu Farul Constanța”, au fost cuvintele lui Cătălin Cîrjan.