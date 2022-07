Cristi Săpunaru a trasat obiectivele Rapidului în noul sezon: ”E anul centenarului și ne obligă”

”Vișinii” nu au avut cele mai bune , încasând nu mai puțin de 13 goluri în cele patru meciuri test disputate în cantonament.

Obiectivele Rapidului, subliniate de Cristi Săpunaru

În ciuda faptului că în sezonul precedent nu a reușit accederea în play-off, Cristi Săpunaru anunță că în actuala stagiune obiectivele Rapidului sunt clasarea între primele 6 la finalul sezonului regulat și câștigarea Cupei României.

”E anul centenarului și ne obligă să intrăm în play-off. O să ne batem pentru Cupa României 100% și pentru play-off campionatul ăsta”, a declarat căpitanul giuleștenilor, pentru .

Analizând lupta la titlu din SuperLiga, fotbalistul în vârstă de 36 de ani, consideră că principala favorită este CFR Cluj, campioana ultimelor cinci ediții. El s-a arătat nemulțumit de faptul că România nu are echipă în grupele Champions League.

”CFR este campioana ultimilor cinci ani și este candidata principală la titlu. Mie mi se pare total absurd ca într-o competiție care se numește Champions League să nu poată să joace, să intre direct campioana României”, a spus Săpunaru.

În continuare, căpitanul formației giuleștene a vorbit și despre viitorul său în fotbal după ce va fi nevoit să renunțe la activitatea de jucător. O variantă ar fi cea de antrenor, carieră pentru care se pregătește momentan. „Încă nu sunt domnul antrenor, trebuie să-mi vină licența. O să fie ultimul an dacă eu consider că mai pot și pot să ajut Rapidul. Vedem! O să vină momentul în care o să schimb locurile, dar să vedem dacă am talent”, a încheiat rapidistul.

Rapid a plătit datoria către Julio Cesar

Rapid are un start de sezon extrem de dificil, urmând să întâlnească CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova în primele trei etape din SuperLiga. Partida din Gruia, din runda inaugurală, este programată sâmbătă, 16 iulie, de la ora 21:30.

”Va fi cel mai greu debut al Rapidului din toate timpurile, cu primele trei clasate din sezonul trecut, dar nu trebuie să ne speriem. Trebuie să ne pregătim și la meci să fim foarte concentrați, să ne dăm seama de importanța lui”, a afirmat Adrian Mutu.

Clubul Rapid București a anunțat oficial că pentru fostul jucător al ”alb-vișiniilor”, brazilianul Julio Cesar. Deși consideră nedreaptă această decizie, ”giuleștenii” au luat decizia să achite banii pentru a nu fi penalizați de FIFA.

Rapid București și-a prezentat de joc pentru sezonul 2022-2023 din SuperLiga, care va avea un design special menit să marcheze anul centenarului. Cea mai notabilă modificare e faptul că jucătorii lui Adrian Mutu vor evolua pe piept cu sponsorul principal, Mobexpert, deținut de noul acționar, Dan Șucu.