Sport

Cristi Săpunaru a văzut ce se construiește în Ștefan cel Mare și nu s-a ferit de cuvinte: „Ar fi meritat și Giuleștiul”

Cristi Săpunaru nu s-a ferit de cuvinte după ce a aflat că a început construcția noului stadion Dinamo. Ce a declarat fostul căpitan de la Rapid despre arena din Giulești.
Iulian Stoica
21.01.2026 | 11:17
Cristi Sapunaru a vazut ce se construieste in Stefan cel Mare si nu sa ferit de cuvinte Ar fi meritat si Giulestiul
ULTIMA ORĂ
Cristi Săpunaru nu s-a ferit de cuvinte după lucrările de la stadionul Dinamo. Sursă foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

După mulți ani de așteptare, fanii lui Dinamo au motive de bucurie. Construcția noului stadion a început, iar complexul sportiv, la finalizarea lucrărilor, va avea o capacitate de 25.000 de locuri. Ce paralelă a făcut Cristi Săpunaru cu arena din Giulești.

Cristi Săpunaru, reacție fermă după lucrările de la stadionul Dinamo

Cartierul Ștefan cel Mare din București a devenit un adevărat șantier începând de luni, 19 ianuarie. Construcția stadionului Dinamo a început, iar FANATIK a surprins momentul în care fanii au avut ocazia să plece cu suveniruri din „groapă

ADVERTISEMENT

Noul stadion va avea o capacitate de 25.000 de locuri la finalul lucrărilor. Spre deosebire, arena din Giulești poate susține doar 14.050 de persoane, iar acest lucru l-a nemulțumit pe Cristi Săpunaru.

Concret, fostul căpitan al Rapidului a amintit că stadionul Giulești ar fi trebuit să aibă 20.000 de locuri, însă, din cauza șinelor de tren, capacitatea acestuia a fost redusă la doar 14.050. Cristi Săpunaru consideră că suporterii „feroviarilor” ar fi meritat o arenă mai mare.

ADVERTISEMENT
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care...
Digi24.ro
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum

„Noi am tras lozul necâștigător cu 14.050, dar e și șina de tren acolo. La Dinamo e bine. Ar fi meritat și Giuleștiul să fie mai mare, măcar la vreo 20.000. La începutul erau 20.000, apoi au dispărut vreo 4.500”, a declarat Cristi Săpunaru, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Digisport.ro
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte

Ce a declarat Ionuț Lupescu la începere lucrărilor de la stadionul Dinamo

Aflat pe șantier în Ștefan cel Mare, Ionuț Lupescu s-a arătat fericit de începerea lucrărilor. Oficialul de la CS Dinamo e de părere că suporterii merită un nou stadion și abia așteaptă ca arena să fie plină.

„Am plăcerea să vorbesc în numele colegilor mei. Mă bucur că în sfârșit astăzi stau în fața dumneavoastră și pot să spun că în doi ani de zile putem avea un nou stadion și un nou parc sportiv, atât de important pentru noi.

ADVERTISEMENT

Abia aștept să vă văd pe toți venind aici, cu prima echipă, FC, jucând în Liga 1. Sper să avem stadionul plin, abonamente multe. Vă aștept cu brațele deschise.

Veniți aici, să vedeți dacă se lucrează în fiecare zi și noapte, trebuie să punem puțină presiune. Unde e presiunea, acolo se face și performanță. Hai, Dinamo”, a spus Ionuț Lupescu.

Cât costă noul stadion Dinamo

Valoarea estimată a noului stadion se ridică la aproximativ 117 milioane de euro. Primăria Sectorului 2 va contribui cu 25 de milioane de euro la finanțarea „Arenei Multifuncționale Dinamo”, care include și Parcul Sportiv Dinamo.

Suporterii dinamoviști au așteptat, preț de ani, ca lucrările la noul stadion să înceapă. Acest lucru s-a întâmplat, în cele din urmă, luni, 19 ianuarie.

Cătălin Cîrjan semnează, după ce a refuzat-o pe Metalist: „E doar o formalitate”
Fanatik
Cătălin Cîrjan semnează, după ce a refuzat-o pe Metalist: „E doar o formalitate”
Statuia lui Cristiano Ronaldo, în flăcări! S-a filmat în timp ce îi dă...
Fanatik
Statuia lui Cristiano Ronaldo, în flăcări! S-a filmat în timp ce îi dă foc monumentului, apoi a început să danseze. Video
Câți bani a câștigat Gabriela Ruse după calificarea în turul 3 la Australian...
Fanatik
Câți bani a câștigat Gabriela Ruse după calificarea în turul 3 la Australian Open 2026. Recordul stabilit după victoria cu Ajla Tomljanovic
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
BOMBĂ! Radu Drăgușin, dorit de fosta semifinalistă din UCL: 'Florin Manea mi-a arătat,...
iamsport.ro
BOMBĂ! Radu Drăgușin, dorit de fosta semifinalistă din UCL: 'Florin Manea mi-a arătat, a spus că dacă apar discuțiile iese mare scandal!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!