Cristi Săpunaru a văzut ce se construiește în Ștefan cel Mare și nu s-a ferit de cuvinte: „Ar fi meritat și Giuleștiul”

După mulți ani de așteptare, fanii lui Dinamo au motive de bucurie. Construcția noului stadion a început, iar complexul sportiv, la finalizarea lucrărilor, va avea o capacitate de 25.000 de locuri. Ce paralelă a făcut Cristi Săpunaru cu arena din Giulești.

Cristi Săpunaru, reacție fermă după lucrările de la stadionul Dinamo

Cartierul Ștefan cel Mare din București a devenit un adevărat șantier începând de luni, 19 ianuarie. Construcția stadionului Dinamo a început, iar ”

Noul stadion va avea o capacitate de 25.000 de locuri la finalul lucrărilor. Spre deosebire, arena din Giulești poate susține doar 14.050 de persoane, iar acest lucru l-a nemulțumit pe Cristi Săpunaru.

Concret, fostul căpitan al Rapidului a amintit că stadionul Giulești ar fi trebuit să aibă 20.000 de locuri, însă, din cauza șinelor de tren, capacitatea acestuia a fost redusă la doar 14.050. Cristi Săpunaru consideră că suporterii „feroviarilor” ar fi meritat o arenă mai mare.

„Noi am tras lozul necâștigător cu 14.050, dar e și șina de tren acolo. La Dinamo e bine. Ar fi meritat și Giuleștiul să fie mai mare, măcar la vreo 20.000. La începutul erau 20.000, apoi au dispărut vreo 4.500”, a declarat Cristi Săpunaru, conform .

Ce a declarat Ionuț Lupescu la începere lucrărilor de la stadionul Dinamo

Aflat pe șantier în Ștefan cel Mare, Ionuț Lupescu s-a arătat fericit de începerea lucrărilor. Oficialul de la CS Dinamo e de părere că suporterii merită un nou stadion și abia așteaptă ca arena să fie plină.

„Am plăcerea să vorbesc în numele colegilor mei. Mă bucur că în sfârșit astăzi stau în fața dumneavoastră și pot să spun că în doi ani de zile putem avea un nou stadion și un nou parc sportiv, atât de important pentru noi.

Abia aștept să vă văd pe toți venind aici, cu prima echipă, FC, jucând în Liga 1. Sper să avem stadionul plin, abonamente multe. Vă aștept cu brațele deschise.

Veniți aici, să vedeți dacă se lucrează în fiecare zi și noapte, trebuie să punem puțină presiune. Unde e presiunea, acolo se face și performanță. Hai, Dinamo”, a spus Ionuț Lupescu.

Cât costă noul stadion Dinamo

Valoarea estimată a noului stadion se ridică la aproximativ 117 milioane de euro. Primăria Sectorului 2 va contribui cu 25 de milioane de euro la finanțarea „Arenei Multifuncționale Dinamo”, care include și Parcul Sportiv Dinamo.

Suporterii dinamoviști au așteptat, . Acest lucru s-a întâmplat, în cele din urmă, luni, 19 ianuarie.