Dan Șucu și Victor Angelescu au hotărât să se despartă de antrenorul nord-irlandez după 6 etape fără victorie. În locul său , mutare așteptată de giuleșteni. Cristi Săpunaru a discutat despre relația sa cu Neil Lennon, subiect care s-a tot discutat în jurul lui Rapid.

Cristi Săpunaru, adevărul despre relația cu Neil Lennon după ce antrenorul a plecat de la Rapid: “Nu a ajutat cu nimic”

S-a discutat despre faptul că relația dintre Cristi Săpunaru și Neil Lennon nu a fost una foarte bună la Rapid. Acesta fiind și motivul pentru care căpitanul giuleștenilor ar fi jucat atât de puțin în perioada fostului tehnician britanic.

ADVERTISEMENT

Însă, fundașul de 40 de ani a oferit adevărul legat de presupusele tensiuni dintre cei doi. Așadar, Cristi Săpunaru a dezvăluit că el și Neil Lennon au avut o relație normală la Rapid, una de antrenor-jucător.

Totodată, veteranul giuleștenilor a explicat și faptul că a încercat să îl ajute pe antrenorul nord-irlandez în perioada sa la club, dar fără succes. Săpunaru a analizat puțin perioada Lennon la Rapid și este de părere că vina pentru rezultate aparține și jucătorilor, nu doar antrenorului.

ADVERTISEMENT

“N-o să stau să detaliez nimic. Nu a mers. Explicația a fost dată de rezultate. Și jucătorii și-au dorit, și el și-a dorit performanță. Dar nu a fost ce trebuie. Nu știu dacă n-a fost potrivit el pentru club, nu ne-a ieșit, ăsta e principalul lucru. Iar după, când n-ai rezultate, cade capul antrenorului.

Nu dau vina pe el pentru rezultatele care au fost, toți am avut vină. Când nu ai rezultate, jocul scade, jucătorii se gândesc de ce nu le iese. Se ajunge să nu mai joci fotbal, să joci doar la rezultat, cât de urât poți, doar ca să îți intri în formă. Dacă aveam vreo victorie, poate se schimba și jocul, dar nu s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

Am vorbit de multe ori cu Lennon. Se pare că nu a ajutat cu nimic. Am avut o relație normală, de jucător-antrenor. Am încercat să-l ajut cu ce am putut, cum au făcut și ceilalți jucători”, a spus Cristi Săpunaru, potrivit .

Marius Șumudică, despre Cristi Săpunaru după meciul cu Poli Iași: “Să faci injecţie să joci, asta înseamnă sacrificiu”

Marius Șumudică a mărturisit atunci când a revenit la Rapid că se va baza pe Cristi Săpunaru și că acesta va fi mâna lui dreaptă în vestiar. Zis și făcut. Șumi s-a bazat pe serviciile fundașului de 40 de ani la meciul de debut, iar acesta din urmă .

ADVERTISEMENT

“Săpunaru a jucat cu inima, cu injecţie. Încerc să îl recuperez. Nu doar lui i-am dat încredere. Tuturor, ei sunt copii mei. Eu sunt căpitanul, eu răspund, dar sunt la inima mea toţi. Avem nevoie de toţi cei 29. Ştiam ce înseamnă Săpunaru pentru Rapid. Să faci injecţie să joci, asta înseamnă sacrificiu”, a spus Marius Şumudică după Poli Iași – Rapid 1-2.