Cristi Săpunaru, atac cu talpa la oamenii din conducerea Rapidului: ”Persoana care l-a dat afară pe Bergodi să iasă și să spună”

Acuzat că ar fi orchestrat demiterea lui Cristiano Bergodi de la Rapid, Cristi Săpunaru a dat totul în vileag și a lansat un atac dur la adresa conducerii din Giulești.
Traian Terzian
17.04.2026 | 18:25
Deși au trecut doi ani de la îndepărtarea lui Cristiano Bergodi (61 de ani) de la Rapid, subiectul este în continuare extrem de discutat. Deranjat că au apărut zvonuri care îl arată cu degetul pentru demiterea italianului, Cristi Săpunaru (42 de ani) a ieșit la atac și a trimis săgeți către conducătorii ”alb-vișiniilor”.

Atac virulent al lui Cristi Săpunaru la conducerea Rapidului

Aflat pe primul loc în play-off-ul SuperLigii cu U Cluj, numele lui Cristiano Bergodi naște discuții aprinse. Dar o face în tabăra Rapidului. Iar fostul căpitan al giuleștenilor, Cristi Săpunaru, a mărturisit că nu a avut nicio legătură cu demiterea tehnicianului, ci decizia a aparținut oamenilor din conducere.

”Vreau să clarific ceva. Se spune și s-a spus că eu l-am dat afară pe Bergodi de la Rapid. Eu nu l-am dat afară pe Bergodi de la Rapid și persoana care l-a dat afară pe Bergodi de la Rapid, dacă are… să iasă și să spună cine l-a dat afară pe Bergodi de la Rapid și să spună ce i-a făcut lui Bergodi la Rapid.

Așa s-a ajuns și la Giovanni Becali, așa a ajuns și pe la urechile lui. Eu nu știu cine e persoana care l-a dat afară. Presupun că este cineva dintre patroni, un președinte, nu știu. Eu nu l-am dat afară pe Bergodi”, a spus Săpunaru, la Liga Digisport.

Declarație de dragoste pentru Bergodi

Fostul fundaș al Rapidului a mărturisit că Bergodi, alături de care a lucrat și în urmă cu 20 de ani la FC Național, i-a fost ca un tată și nu ar fi putut să-l ”lucreze” și a menționat faptul că începutul prost de play-off din urmă cu două sezoane a contat enorm.

”Eu nu pot să-l dau afară pe tata. Bergodi este unul dintre părinții mei, pe care îl stimez enorm și care m-a ajutat enorm în carieră. Bergodi a putut la Rapid, dar la Rapid a fost o conjunctură diferită decât cea de la Cluj.

La Rapid, intri în play-off, primul meci important, joci fără galerie după arestarea lui Bocciu. Apoi te duci la Craiova, am avut 1-0 la Craiova și ne-au întors, am pierdut 2-1. Apoi s-a terminat tot”, a afirmat Cristi Săpunaru.

Cristiano Bergodi are un sezon fantastic pe banca lui U Cluj. A preluat echipa în octombrie anul trecut, într-un moment dificil, și a reușit calificarea în play-off. Mai mult, în ”finala” campionatului are patru victorii din tot atâtea jocuri și i-a urcat pe ardeleni pe prima poziție a clasamentului SuperLigii după victoria categorică, scor 4-0, în fața Universității Craiova.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
