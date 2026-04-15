Cristi Săpunaru, atac fără precedent după ieșirea nervoasă a lui Alex Dobre: „Nu ai voie! A fost ridicat pe un piedestal”

Nu e liniște în Giulești. Rapid a ajuns la al treilea meci consecutiv fără înfrângere în play-off-ul Superligii României. La finalul jocului cu FC Argeș, căpitanul echipei lui Costel Gâlcă, Alex Dobre, a avut o ieșire nervoasă în momentul în care a fost scos de pe teren. Cristi Săpunaru, fostul fundaș al formației de sub Podul Grant, l-a taxat în direct pe atacant.

Dacă la începutul sezonului era omul numărul unu de la Rapid și reușea să fie decisiv în aproape fiecare meci, acum a ajuns la patru partide consecutive fără gol marcat. Mai mult, evoluțiile sale lasă de dorit.

Costel Gâlcă a decis să îl scoată de pe teren pe Alex Dobre în repriza a doua a meciului cu FC Argeș, iar atacantul a avut o reacție nervoasă.

Cristi Săpunaru, fostul căpitan al giuleștenilor, a auzit declarațiile lui Alex Dobre și l-a criticat pe atacant. Acesta este de părere că un jucător important în vestiar ar trebui să își cenzureze frustrările, întrucât nu are cum să ajute echipa în acest mod. Mai mult, Săpunaru a precizat că antrenorul nu ar trebui să schimbe strategia doar pentru un jucător.

„Eu pun reacția lui total greșită pe seama formei slabe și a presiunii prin care trece Rapidul în ultima perioadă. Era obligatoriu să câștige acest meci. Părerea mea personală, nu vreau să bag bățul, nu ai voie să ai reacția asta. Nu e frumos să faci așa ceva. Și-a salutat după colegii, dar nu faci așa ceva în văzul tuturor.

De ce apar astfel de reacții când e mai greu? De ce nu a spus că nu îi convine tactica atunci când erau rezultate? Rapid a rămas consecventă ideii lui Costel Gâlcă. Nu s-a schimbat tactica. Dacă nu te demarci, nu primești mingea. Nu poți să dai așa în antrenor. Rapid nu a schimbat nimic, nici pentru Dobre, nici pentru alt jucător. De multe ori, Dobre a jucat prost și a rămas pe teren. În schimb, a fost scos Petrila, care juca bine.

Trebuie să realizeze că joacă la Rapid și este apreciat. Trebuie să dea și el ceva înapoi. Suporterii, de fiecare dată când a jucat bine, l-au apreciat. Au plătit bilete și iubesc această echipă. Nu știu în ce context spune că a jucat ok. Nu vreau să îl analizez pe el personal. Nu cred că este factorul principal pentru ceea ce se întâmplă la Rapid. A fost ridicat pe un piedestal și acum toate i se întorc împotriva lui”, a declarat Cristi Săpunaru la