Cristi Săpunaru, categoric la finalul meciului Rapid – U Cluj 1-0: „Nu sunt fanul VAR-ului. Penalty clar!“

. Atacantul gazdelor a marcat din penalty, un penalty obţinut de căpitanul său şi confirmat de VAR.

Cristi Săpunaru, după Rapid – U Cluj 1-0: „Nu sunt eu omul meciului. Penalty clar!“

La finalul partidei din Giuleşti, căpitanul gazdelor a fost prezent la flash-interviu. Săpunaru nu are niciun dubiu în privinţa penalty-ului obţinut chiar de el, după ce a trimis mingea în mâna unui adversar.

„Nu sunt eu omul meciului, echipa Rapid, familia Rapid a fost. Aţi văzut ce înseamnă stadionul Giuleşti. Ne-am asigurat cele 3 puncte, ne gândim la următorul. Penalty clar! Dacă ăsta nu mai e penalty, care mai e?

Eu preferam arbitrii cum erau înainte, îi certa toată lumea, iar acum stăm 15 minute până iau ei o decizie. Eu nu sunt fanul VAR-ului, nici în Turcia nu am fost.

Nu mă gândesc că suntem pe primul loc, mă gândesc să acumulăm puncte şi să intrăm în playoff. Acesta este obiectivul nostru“, a declarat Cristi Săpunaru, la , după Rapid – U Cluj 1-0.

Marko Dugandzic, eroul Rapidului: „Mi-am asumat responsabilitatea și am marcat“

Eroul Rapidului a fost Marko Dugandzic, autorul singurului gol al meciului. Venit în vară de la campioana CFR Cluj, croatul a transformat cu siguranţă de la punctul cu var.

„E o victorie importantă, aveam încredere că putem marca, a fost un gol important și pentru mine, dar cel mai important este că am câștigat. În mod normal abordăm fiecare meci la victorie, nu ne interesează numele adversarului.

Ne vedem de fotbalul nostru. Ăsta e job-ul atacantului, să dea goluri, dar contează să câștigăm. Sincer, o luăm meci de meci, nu ne uităm prea mult în viitor.

Am știut că Rapid e o echipă bună, am venit aici să joc fiecare meci. În mod normal, atacantul execută penalty-urile, mi-am asumat responsabilitatea și am marcat“, a spus şi autorul singului gol, pentru sursa citată.