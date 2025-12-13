Cristi Săpunaru, critici dure la adresa lui Costel Gâlcă în timpul și după Rapid – Oțelul 0-2: „Un meci de uitat. Nimic n-a mers”. Update”

ADVERTISEMENT

Cristi Săpunaru a răbufnit în timpul meciului . Fostul căpitan al alb-vișiniilor nu e de acord cu modul în care Costel Gâlcă îl folosește pe Tobias Christensen.

Cristi Săpunaru a fost extrem de vehement și la finalul meciului, câștigat de Oțelul în Giulești, scor 2-0. A fost a treia înfrângere suferită de alb-vișinii în acest sezon.

„E un meci de uitat. Pentru că Rapid pe niciun plan nu a fost ok. Nimic nu a mers. Dar să nu uităm că nu a mers din cauza Oțelului, care a făcut un meci extraordinar. Chiar dacă Rapid spre final a controlat 20 de minute, a controlat dar fără sens.

A avut o singură ocazie tot meciul, cea a lui Elvir. Trebuie să se gândească la FCSB și la ce va urma. Cred că și pauza de iarnă va fi un moment de gândire pentru Rapid”, a declarat Cristi Săpunaru, după Rapid – Oțelul 0-2.

Gâlcă, criticat de Săpunaru la pauza meciului Rapid – Oțelul

. Gruparea de sub Podul Grant s-a văzut condusă încă din minutul 17. Nundo Pedro a deschis scorul pentru gălățeni.

„Au început foarte slab acest meci, și nu prin prisma jocului, ci prin prisma celor de la Galați, ce presing fac, cât de sus stau în teren. E o chestie pe care Rapid o detestă și a detestat-o anul acesta.

La mijloc văd o chestie… Nu prea are ce căuta Christensen mijlocaș central defensiv, au fost multe spații în spatele lui. El trebuie să primească mult mai sus. Rapidul trebuie să atace, să egaleze, să câștige meciul”, a declarat Cristi Săpunaru, la

Tobias Christensen este motorul Rapidului în acest sezon de SuperLiga. Mijlocașul norvegian în vârstă de 25 de ani a evoluat în toate cele 20 de etape, în care a marcat 1 gol și a oferit 4 pase decisive.

Mijlocașul norvegian joacă la Rapid din septembrie 2024, când clubul lui Dan Șucu l-a cumpărat de la Videoton FC în schimbul sumei de 700.000 de euro.