Cristi Săpunaru, dezvăluiri despre plecarea cu scandal de la Rapid: „O singură persoană e vinovată pentru ce s-a întâmplat! M-a rănit”

ADVERTISEMENT

Cristian Săpunaru s-a retras din fotbal la finalul sezonului trecut. Rapid a fost ultimul club la care a fost legitimat, însă despărțirea de echipa sa de „suflet” nu a fost așa cum și-ar fi dorit fostul fundaș.

Cristi Săpunaru, dezamăgit de un oficial al Rapidului

La 5 luni distanță de când a plecat de la Rapid, Cristi Săpunaru a dezvăluit că e dezamăgit de modul în care a părăsit clubul său de „suflet”. La momentul retragerii, căpitanul giuleștenilor a fost rănit de un oficial din club, asta în urma unor dezvăluiri din vestiar.

ADVERTISEMENT

„Nu acuz pe nimeni din conducere. Eu m-am îndreptat către o singură persoană. Ea este vinovată pentru ce s-a întâmplat, de la ea a apărut pozele. Eu nu vreau să am o problemă cu Rapidul, e echipa mea de suflet și o iubesc.

M-a rănit atunci, dar trecem peste toate. Dar dacă acea persoană va rămâne în club e o problemă. A rămas până acum pentru că până la proba contrarie e nevinovată. Eu știu multe lucruri, nu cred că domnii Șucu sau Angelescu făceau așa ceva”, a declarat Cristian Săpunaru la .

ADVERTISEMENT

Săpunaru și-ar fi dorit să rămână la Rapid

În continuare, , pentru a ocupa funcția de director sportiv, mai ales că Rapid i-a plătit cursurile. Între timp Mauro Pederzoli a fost instalat, iar fostul fundaș speră ca echipa de sub Podul Grant să obțină rezultate sub conducerea italianului.

ADVERTISEMENT

„A fost adus un director sportiv italian. Eu abia terminasem cursurile. Nu am de ce să fiu supărat. Eu sunt fericit pentru Rapid. Sunt dezamăgit pentru că nu am rămas ‘acasă’, pentru mine Rapid e acasă. Rapid mi-a plătit cursurile de director sportiv.

Nu a fost nicio dezamăgire pentru că nu am fost ofertat. Îmi doream să rămân la Rapid, dar asta a fost. S-a considerat că o altă persoană e mai potrivită decât mine”, a mai spus Cristian Săpunaru.

ADVERTISEMENT

Daniel Carciug, dat în judecată de Cristi Săpunaru

Persoana de care amintea Cristi Săpunaru este Daniel Carciug. pentru defăimare, asta după ce mai multe imagini cu alcool în vestiar au apărut la scurt timp după retragerea sa, acesta fiind acuzat de faptul că întreținea atmosfera cu bere după meciurile de fotbal.