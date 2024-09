Cristi Săpunaru, discurs fără menajamente după Rapid – U Cluj 0-2: „Am făcut-o de oaie. Căutăm prea multe scuze”

La primul meci pe Giulești de la revenirea lui Marius Șumudică la Rapid, formația alb-vișinie a arătat a echipă mică în fața liderului SuperLigii României, care . Ardelenii au fost mai mereu primii la minge și au profitat de marile greșeli din defensiva giuleșteană.

Cristi Săpunaru: „Am făcut-o de oaie. Căutăm prea multe scuze”

Rapidul nu a reușit nici în etapa a noua să obțină primul succes al sezonului pe teren propriu. Venit în Giulești pentru a-l înlocui pe Neil Lennon, pentru ca elevii săi să răsplătească .

Giuleștenii au primit gol în minutul 30, după o acțiune colectivă de efect a formației antrenate de , iar au continuat și în repriza a doua, când a venit penalty-ul din care a făcut 2-0.

Revenit în echipa de start a Rapidului odată cu venirea lui Șumudică, Cristi Săpunaru a avut un discurs fără menajamente și a tras niște concluzii clare la finalul partidei.

„A fost acel gol… Am discutat una înainte de meci, alta am făcut. Păcat, am pierdut în Giulești. Stadionul plin și noi… am făcut-o de oaie. Știam că jucăm cu o echipă bună, dar nu văd unde era problema să câștigăm meciul.

Nu este timp, dacă ne prezentăm așa, nu este bine deloc. Căutăm prea multe scuze, important e ce facem în teren. Nu știu dacă e vorba despre crispare, trebuie să jucăm fotbal, de asta suntem plătiți.

Am jucat în fața unui stadion care a cântat 90 de minute. Dacă am jucat așa acasă, nu știu ce o să facem în deplasare. Mesajul meu? Să ne revenim cât mai repede că vine meciul cu Slobozia” , a declarat Cristi Săpunaru, potrivit .

Constantin Grameni, după debutul ratat în tricoul Rapidului. Comparația dintre Gică Hagi și Marius Șumudică

Venit de la Farul Constanța în schimbul sumei de 400.000 de euro, Constantin Grameni a fost titular în primul său meci în tricoul Rapidului, dar debutul este unul de uitat pentru fostul căpitan al constănțenilor.

Grameni a făcut o primă repriză modestă în eșecul suferit de Rapid cu Universitatea Cluj și a fost schimbat de Marius Șumudică la pauză cu belgianul Xian Emmers. La flash-interviu, Constantin Grameni a vorbit despre obiectivele Rapidului pentru meciurile următoare.

„Un meci foarte greu. Pregătisem bine partida, dar din păcate nu am reușit să marcăm în prima repriză. Astăzi nu ne-a ieșit, am încercat să revenim. Atmosfera de aici e minunată.

Colegii și mister (n.r. Marius Șumudică) m-au primit foarte bine. Am făcut 3 sau 4 antrenamente, dar asta nu e o scuză, mai am multe de îmbunătățit. Ovidiu Popescu m-a lovit, dar glezna este ok. Noi nu suntem mulțumiți, trebuie să privim doar în față, să fim mult mai agresivi, avem puține puncte.

L-am sunat pe domnul Hagi, i-am mulțumit pentru tot, cu domnul Șumudică sunt foarte fericit, este diferit (n.r. față de Gigă Hagi), dar mă simt bine cu dânsul. Suntem Rapid și trebuie să urcăm cât mai sus, a declarat Grameni” , potrivit .