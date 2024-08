Cristi Săpunaru, după prima victorie a Rapidului din acest sezon: „Șumudică e fratele meu mai mare”

. Giuleștenii ajung la 8 puncte acumulate în urma victoriei și ocupă poziția a 6-a pentru moment în clasament. Săpunaru a fost titularizat pentru prima dată în acest sezon de către .

Cristi Săpunaru, după prima victorie a Rapidului: „Șumudică e fratele meu mai mare”

Rapid București a reușit să câștige prima partidă din acest sezon, după ce în precedentele șase meciuri reușise să obțină doar 5 puncte. După fluierul final, căpitanul Cristian Săpunaru a vorbit despre victorie și despre perioada precedentă sosirii lui Șumudică.

„A fost un meci bun, cu foarte multe ocazii de a închide partida. Iași este o echipă foarte bună, care joacă întotdeauna bine acasă, să nu uităm că au învins-o pe FCSB și au remizat cu Dinamo aici. Suntem fericiți pentru cele trei puncte, o să stăm două zile și după ne gândim la următorul meci.

Am stat pe bancă la începutul sezonului și nu am fost folosit pentru că m-am accidentat într-o partidă amicală. A vrut (n.r Neil Lennon) să mă folosească două meciuri, dar nu am putut să joc. Astăzi am transmis că voi juca cât o să pot și am

Cristian Săpunaru și-a expus părere vis-a-vis despre revenirea lui Șumudică pe banca Rapidului, veteranul susținând că îl vede pe carismaticul antrenor drept un „frate mai mare” și că ar face orice pentru el.

„A lucrat la psihic și mentalitate (n.r Șumudică). Îl cunosc foarte bine și credeți-mă că știe să schimbe o echipă. Dacă pot să spun așa, Șumudică este fratele meu mai mare și mă știu de peste 20 de ani cu el. Aș face orice pentru el, pentru orice rapidist și pentru echipa Rapid București. Este visul nostru să fim aici și îmi doresc să îmi închei cariera la Rapid.

Cu Șumudică avem șanse mult mai mari să ne îndeplinim obiectivele. Nu vreau să spun că nu aveam și cu domnul Lennon înainte..doar că nu ne-a ieșit. Acum cu Șumudică avem cu siguranță alte șanse”, a transmis Cristian Săpunaru la flash-interviu, potrivit .

„Victoria noastră este cadoul pentru Șumudică”

Cristian Săpunaru a completat și a transmis că victoria giuleștenilor este dedicată în exclusivitate lui Marius Șumudică, noul antrenor al formației din Giulești. Totodată, veteranul nu dă vina pe fostul principal, anume Neil Lennon.

„Mă bucur mult pentru Șumudică că am câștigat. A revenit acasă, iar victoria aceasta este cadoul nostru pentru el. Trebuie să continuăm să câștigăm, pentru că Rapidul nu este de locurile 12-13.

Îmi pare rău că nu am câștigat mai multe meciuri! Nu dau vina pe nimeni, a fost o vină comună, atât a noastră cât și a antrenorului. Nu am reușit să ne atingem obiectivele în primele etape, dar acum vrem să câștigăm de la meci la meci”, a completat Cristi Săpunaru.