Cristi Săpunaru, făcut praf la tv după decizia Comisiei de Disciplină: „E o glumă tot!”

MM Stoica și Emil Grădinescu au considerat revoltător faptul că Săpunaru a fost suspendat abia după meciul din campionat cu CS Mioveni, pentru partida din Cupa României cu CS Afumați, după care va putea reveni la următorul meci al giuleștenilor în campionat.

Cristi Săpunaru, făcut praf la tv după decizia Comisie de Disciplină

MM Stoica a ironizat decizia Comsiei de Disciplină luată în după incidentele de la meciul FC U Craiova-Rapid, scor 1-0:

„Dacă imaginile n-au putere și contează doar raportul, nu poți vorbi despre decizia Comisiei de Disciplină. Se consideră că a făcut o abatere gravă dacă a primit 9.400 de lei.

Eu m-am bucurat la un gol marcat de echipa noastră și am depășit fără să știu spațiul tehnic, după care am revenit și am primit o lună suspendare și o amendă de 6.400 de lei”.

„Tot e o glumă! Au fost suspendați fotbaliști pentru o poză făcută. Acolo se poate ține cont, nu? Că au băgat vitamine de 200 de ml. în loc de 100 de ml.

Ce mai e drăguț e că s-a amânat… a jucat Rapid un meci greu cu Mioveni și acum vor juca un meci care nu se anunță dificil cu Afumați.

Dacă aș spune ce cred, aș merge la comisii și nu vreau asta, sunt ok așa, aproape de casă, mi-e bine. E interesant să ne uităm în alte țări să vedem dacă proba video contează. Ce ușor s-ar rezolva problemele astea dacă s-ar dori să se rezolve”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„E o mare pierdere pentru Rapid la meciul cu Afumați!”

Emil Grădinescu a , acuzând-o de interese ascunse: „E o mare pierdere pentru Rapid la meciul cu Afumați.

Ce s-a întâmplat certifică faptul că oamenii care iau astfel de decizii, ori sunt supuși unor influențe la care nu se pot opune, fie sunt în epoca de piatră în luarea deciziei”.

„Ziceai de glumă, ce mi se pare serios e că s-a făcut o amenințare fățișă a ofițerului de presă a Rapidului, care a spus ’Eye for an eye’. Sunt foarte curios la ce se va întâmpla la meciul celor două din Giulești”, a mai spus Emil Grădinescu.