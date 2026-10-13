Sport

Cristi Săpunaru, fără dubii după U Cluj – Rapid 3-4: ”S-au mai dus doi ani din viață”

Traian Terzian
13.10.2026 | 07:51
Cristi Sapunaru fara dubii dupa U Cluj Rapid 34 Sau mai dus doi ani din viata
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Cristi Săpunaru (42 de ani), reacție de milioane după U Cluj - Rapid 3-4. Sursă foto: colaj Fanatik
Cristi Săpunaru (42 de ani) a fost fascinat de dramatismul meciului U Cluj - Rapid 3-4. Fostul căpitan din Giulești consideră că a fost cel mai frumos joc din acest sezon.
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Etapa a 11-a din SuperLiga s-a încheiat cu partida U Cluj – Rapid 3-4, una în care răsturnările de scor au făcut deliciul iubitorilor de fotbal. Însă, Cristi Săpunaru consideră că pentru suporterii celor două echipe a fost un duel care le-a mâncat câțiva ani din viață.

Cristi Săpunaru, încântat după U Cluj – Rapid 3-4

Imediat după încheierea întâlnirii de pe Cluj Arena, fostul căpitan al Rapidului nu a ezitat să concluzioneze că a fost cel mai frumos meci al campionatului de până acum, dar i-a compătimit pe fanii ambelor combatante.

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”Rapid a avut dorința de victorie. Să ai 3-1, să te vezi egalat și ai forța să revii și să câștigi meciul, asta înseamnă mentalitate bună din partea jucătorilor. U Cluj, normal, când ești condus cu 3-1, să ieși, să presezi. Golul doi al lor așa ieșit, după un presing sus.

U Cluj nu făcuse presing sus tot meciul, până la acea greșeală a lui Ungureanu. Per total, cel mai frumos meci al campionatului de până acum și s-au mai dus doi ani din viața suporterilor rapidiști. Cred că și cei de la U Cluj au pierdut câțiva ani. Un meci foarte frumos”, a declarat Săpunaru, la Digi Sport Special.

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Cine a fost omul meciului

La rândul său, fostul mare internațional Ilie Dumitrescu a fost entuziasmant de thriller-ul dintre U Cluj și Rapid, de forța de revenire a giuleștenilor și l-a desemnat pe atacantul elvețian Filip Stojilkovic cel mai bun jucător de pe teren, după cele două goluri înscrise. ”Cel mai frumos meci de până acum. Senzațional. Top 3: Stojilkovic, Moruțan și Onea. Stojilkovic, omul meciului. Pe mine ce m-a impresionat este cum a intrat Rapid după pauză.

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Golul, pasa lui Moruțan, senzațională, modul în care a finalizat Stojilkovic. A fost un moment psihologic. Greșeala lui Bogdan Ungureanu îi bagă în joc. A adus un plus evident personalitatea în joc a lui Moruțan.

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Stojilkovic este un nouă autentic, s-a văzut cum a finalizat. A fost momentul ăla, cu greșeala lui Bogdan Ungureanu. În rest, copilul a făcut un meci bun. Rapid a avut reacție, să ai 3-1, să fii egalat și să bați, senzațional”, a spus Dumitrescu.

Cum arată șansele la titlu în SuperLiga

După victoria senzațională obținută pe terenul lui U Cluj, Rapid a urcat pe locul secund în clasamentul SuperLigii, la două puncte în spatele liderului Dinamo și cu un punct peste Universitatea Craiova, campioana en-titre.

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La finalul rundei cu numărul 11, experții au calculat șansele la câștigarea titlului și giuleștenii sunt văzuți cu a treia posibilitate, cu un procentaj de 15,3%, în timp ce ”șepcilor roșii” sunt în spatele lor cu 7,9%. Principala favorită este în continuare formația din Bănie, cu 37,5%, urmată de Dinamo, cu 34,5%.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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