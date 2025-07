Cristi Săpunaru, fața neștiută din afara gazonului. Sensibil, grijuliu și… tată de fată: „Când ești lider în vestiar, nu mai poți să fii și acasă”

Cristi Săpunaru s-a făcut cunoscut prin duritatea și seriozitatea din teren, dar și pentru calitățile sale de lider din vestiar. Fostul căpitan al Rapidului și al echipei naționale a României , cea de familist.

ADVERTISEMENT

Ce înseamnă, de fapt, familia pentru Cristi Săpunaru: „Nu cred că poți să realizezi ceva în sport fără ca familia să te susțină”

Cristi Săpunaru și-a încheiat recent cariera de fotbalist și este în căutarea unui nou drum în viață, fie că va fi vorba de antrenorat sau management. Încă de la ultimul său meci pe Giulești s-a putut observa relația strânsă pe care legendarul căpitan al Rapidului o are cu

Într-un interviu acordat recent, fostul fundaș internațional a explicat cât de mult l-a ajutat familia în cariera sa de fotbalist: „Când ești lider în vestiar nu mai poți să fii și acasă. E mai greu să fii tată de fată decât tată de băiat.

ADVERTISEMENT

E diferență mare. Pe ea trebuie să o mulțumești. Dacă nu i-ai luat ursulețul ăla roz sau nu i-ai luat o prăjiturică sau o înghețată… Bine, acum e mare, are 20 de ani, dar când era mică, luam cartonaș roșu și două etape de suspendare acasă. Familia mea e chestia pentru care exist. Pentru că au fost alături de mine de când am început (n.r fotbalul mare). Exact de când am început!

Fata s-a născut în 2005, face 20 de ani. A fost cu mine și la Porto, a fost cu mine peste tot. Soția mea a fost peste tot cu mine. M-a susținut și în momentele grele, și în momentele bune. Și când am făcut o prostie, și când am fost destul de inteligent să nu o fac. Adică a fost sprijinul meu în viață și omul care, nu știu… care a fost baza mea. Eu nu cred că poți să realizezi ceva în sport fără ca familia să te susțină. N-ai cum!”, a explicat Cristi Săpunaru, pentru .

ADVERTISEMENT

Cristi Săpunaru a dezvăluit cum trecea peste conflictele de la stadion: „Ea m-a dus mereu pe drumul cel bun”

Cristi Săpunaru a povestit despre strategia soției sale de a-i lua gândul de la conflictele din interiorul stadionului: „Veneam supărat acasă, soția încerca să vorbească despre altceva, mă păcălea, uitam de supărare, a doua zi deja eram alt om. Când mă certam cu vreun coleg și începeam să-i explic, deschidea discuția despre faptul că trebuie să cumpărăm o pernă în dormitor. Și tot timpul m-a dus așa, pe drumul cel bun.

ADVERTISEMENT

Repet, nu cred că există vreun sportiv de performanță fără să aibă susținerea familiei în spate. N-ai cum, nu știu, mi se pare absurd”, a mai punctat Cristi Săpunaru.

ADVERTISEMENT

Cristian Săpunaru, palmares demn de invidiat

Cu ajutorul familiei, așa cum chiar el o spune, Cristi Săpunaru a reușit să-și lase amprenta asupra fotbalului românesc și nu numai. De-a lungul a mai bine de două decenii de carieră, fostul fundaș și-a pus în vitrină o Cupă a României și o Supercupă, câștigate cu Rapid, și 3 titluri de campion al Portugaliei, 2 Cupe ale Portugaliei, 2 Supercupe și trofeul UEFA Europa League, alături de Porto.

Cristi Săpunaru a strâns cele mai multe meciuri din cariera sa pentru iubirea lui cea mare, Rapid, echipă în tricoul căreia a jucat 212 meciuri. A strâns peste 100 de partide și la FC Porto și Kayserispor, în Turcia. El a jucat și în Spania, la echipe precum Real Zaragoza și Elche.

Sub tricolor, Cristi Săpunaru a strâns 36 de selecții. Victor Pițurcă a fost selecționerul care l-a debutat într-un meci disputat pe 31 mai 2008, când România a întâlnit Muntenegru și s-a impus cu scorul de 4-0.