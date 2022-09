Cristi Săpunaru îi atrage atenția selecționerului după ce Rapid a egalat liderul din SuperLiga: „Nu dau nume, Edi e prietenul meu”

Rapid a învins-o cu 2-1 pe CS Mioveni și a egalat-o pe Farul Constanța, liderul din SuperLiga. „Marinarii” sunt pe primul loc deoarece au un golaveraj mai bun. Campionatul ia acum pauză cu ocazia meciurilor echipelor naționale. La prima reprezentativă,

Portarul Horațiu Moldovan este singurul rapidist pe care Edi Iordănescu l-a selecționat pentru meciurile cu Finlanda și Bosnia & Herțegovina. Cristi Săpunaru nu e de acord cu antrenorul primei reprezentative și voia mai mulți colegi de-ai săi la lot.

La finalul meciului cu CS Mioveni, căpitanul alb-vișiniilor a avut și o altă nemulțumire. „Săpun” a reacționat vehement când și-a adus aminte de un articol din presă, conform căruia ar fi petrecut până în zori la ziua de naștere a lui Gigi „Corsicanu”, fostul lider al .

„Suporterii ne-au ajutat, le dedicăm victoria. Problema a fost că nu am marcat mai repede, știam că e o echipă schimbată după venirea lui Flavius Stoican. Obiectivul nostru a fost să luăm cele trei puncte. Ne interesează să intrăm în play-off. Nu e vorba de emoții, luăm meci cu meci.

Cred că pe Giulești e vorba de o ciupercă, că sunt doar anumite zone. Am auzit că se va schimba gazonul și o să revenim pe Giulești când e gata. Nu am ce să discut, voiam doar să adaug ceva. S-a scris că am petrecut până la 5 dimineața la ziua lui Gigi Corsicanu. Am stat până la 23:30.

Vă dau numărul soției să o întrebați la cât am ajuns acasă. Despre incidentele de la Craiova nu vreau să mai vorbesc. Mai meritau niște jucători pe la echipa națională. Nu dau nume, Edi este prietenul meu. Așa consider eu, cu ochii unui suporter.

Da, de la Rapid. Oricum nu se va schimba nimic dacă îmi dau eu cu părerea. De când a venit Tamaș la Petrolul s-a schimbat totul în bine. Nu trebuie să mai dau alt răspuns”, a declarat Cristi Săpunaru, după Rapid – CS Mioveni 2-1.

Kevin Luckassen vrea titlul cu Rapid: „Sperăm mai mult decât să ajungem în play-off”

În meciul cu Mioveni a debutat și Kevin Luckassen. Atacantul olandez gol a marcat la prima sa apariție în tricoul vișiniu și speră să contribuie la câștigarea celui de-al patrulea titlu din istoria Rapidului.

„Nu a fost un meci ușor, dar am luat cele trei puncte și sunt fericit. Este o nebunie aici. Am auzit de atmosfera din Giulești, dar acum am experimentat-o aici. Am reușit să luăm cele trei puncte, nu a fost ușor. Din fericire am marcat și am luat cele trei puncte. Știam că nu va fi un joc ușor.

Antrenorul ne-a avertizat. Vreau să continui să marchez, să îmi ajut echipa și să continuăm la fel ca până acum. Să sperăm că vom obține mai mult decât să ajungem în play-off”, a declarat vârful olandez.