Cristi Săpunaru îl contrazice pe Daniel Pancu, după Rapid – CFR Cluj 3-1: „Să mă ierte Dumnezeu!”

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Cristi Săpunaru a comentat victoria Rapidului de pe Giulești, scor 3-1, cu CFR Cluj. Fostul căpitan al alb-vișiniilor nu a înțeles însă declarațiile antrenorului Daniel Pancu de la flash-interviu. „Pancone” a criticat mentalitatea clubului de sub Podul Grant.

Daniel Pancu, contrazis de Cristi Săpunaru după Rapid – CFR Cluj 3-1

Antrenorul a transmis că giuleștenii încă au probleme și a pus la îndoială mentalitatea de învingător a jucătorilor. „Pancone” și-a dat seama de acest lucru după repriza secundă a duelului cu ardelenii.

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„Vorbesc de mentalitatea clubului. De când am venit, clubul nu are mentalitate. Jucătorii intră și ce fac?! Eu am făcut diferența la 0-0, la 1-0 pentru adversar. Nu ține de jucători, ține de mentalul clubului. Va dura foarte mult, foarte mult”,

La scurt timp după declarațiile date de Pancu, Cristi Săpunaru a reacționat și l-a contrazis pe fostul său coechipier. „Daniel Pancu știe mai bine la ce s-a referit, chiar nu înțeleg. Nu e vorba despre mentalitatea clubului.

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Să mă ierte Dumnezeu! Nu e clubul pe teren. Dacă e s-o iei normal, clubul ăsta a trecut printr-un faliment. A ajuns în Liga 4, dar a urcat de fiecare dată. Probabil că se referă la faptul că, la ora asta, nu sunt niște oameni care să știe ce înseamnă Rapidul. Chiar nu înțeleg. Nu știu la ce s-a referit și nu vreau să…”, a declarat Cristi Săpunaru, potrivit

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Cum a comentat Ilie Dumitrescu declarațiile lui Pancu

După victoria cu CFR Cluj, Rapid este lider provizoriu în SuperLiga. Echipa lui Daniel Pancu are un total de 7 puncte, după 1-0 cu Sepsi, 1-1 cu FC Botoșani și 3-1 cu CFR Cluj. „Cred că la rezultate, la experiență, la ceea ce s-a întâmplat. A venit din Liga 2… A trecut o perioadă lungă de când echipa asta punea presiune pe adversar, de când era complicat pentru adversar să joace în Giulești, de când juca în cupele europene”, a spus și Ilie Dumitrescu.