Sport

Cristi Săpunaru, înțepături pentru Costel Gâlcă la derby-ul FCSB – Rapid: „E îngrijorător”

Cristi Săpunaru nu l-a menajat pe Costel Gâlcă. Legenda Giuleștiului a criticat dur strategia Rapidului la derby-ul cu FCSB din etapa a 21-a a SuperLigii
Cristian Măciucă
21.12.2025 | 21:10
Cristi Sapunaru intepaturi pentru Costel Galca la derbyul FCSB Rapid E ingrijorator
ULTIMA ORĂ
”A condus mult (n.r. Darius Olaru), l-au lăsat să gândească. A avut două variante, a plecat pe poziție viitoare, apoi execuția clasică. Net superioară FCSB. Am zis că la mijloc se va da lupta. Tănase și Olaru au jucat cu dezinvoltură, lideri incontestabili. Cisotti este și el activ. De cealaltă parte, puțin cam rezervată Rapid. Puțin și în benzi, la Petrila și Dobre. Să vedem reacția Rapidului. FCSB n-ar trebui să schimbe foarte mult”, FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Cristi Săpunaru a răbufnit în timpul derby-ului FCSB – Rapid din etapa a 21-a a SuperLigii. Fostul căpitan al alb-vișiniilor nua fost de acord cu modul în care Costel Gâlcă a pregătit partida de pe Arena Națională.

Costel Gâlcă, criticat de Săpunaru la pauza derby-ului FCSB – Rapid

Rapid a început modest meciul cu FCSB. Din acest motiv, gruparea de sub Podul Grant s-a văzut condusă încă din minutul 24. Darius Olaru a deschis scorul pentru roș-albaștri cu o execuție de senzație. Din nici după reușita rivalilor, alb-vișiniii nu și-au creat vreo ocazie la poarta lui Târnovanu.

ADVERTISEMENT

„Olaru trebuia preluat de Keita. A avut tot timpul Olaru să urce. FCSB a câștigat toate duelurile, a fost mai agresivă. Rapidul a stat la cutie. E puțin îngrijorător, pentru că FCSB nu ca apăsa frâna, iar Rapidul trebuie să apese accelerație.

Tactica Rapidului a fost să-i prindă pe contraatac, dar nu a mers. Trebuie să se schimbe ceva neapărat la pauză. Rapidul a vrut să-i prindă pe contraatac pe banda stângă, unde e Pantea, care nu e fundaș stânga de meserie.

ADVERTISEMENT
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum...
Digi24.ro
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană

Trebuie schimbată agresivitatea echipei. Stiți câte diagonale a avut Rapidul în prima repriză? Niciuna”, a declarat Cristi Săpunaru la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce...
Digisport.ro
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci

FCSB, lăudată de Ilie Dumitrescu

În schimb, campioana en-titre a făcut 45 de minute aproape perfecte și a fost lăudată de Ilie Dumitrescu. Echipa lui Charalambous era condamnată să câștige pentru a ține aproape de echipele din play-off.

„A condus mult (n.r. Darius Olaru), l-au lăsat să gândească. A avut două variante, a plecat pe poziție viitoare, apoi execuția clasică. Net superioară FCSB. Am zis că la mijloc se va da lupta. Tănase și Olaru au jucat cu dezinvoltură, lideri incontestabili. Cisotti este și el activ.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, puțin cam rezervată Rapid. Puțin și în benzi, la Petrila și Dobre. Să vedem reacția Rapidului. FCSB n-ar trebui să schimbe foarte mult”, a transmis Ilie Dumitrescu.

Moment special pentru eroii de la Revoluție la meciul FCSB – Rapid
Fanatik
Moment special pentru eroii de la Revoluție la meciul FCSB – Rapid
Răzvan Sava, trimis pe teren după doar 11 minute în Fiorentina – Udinese!...
Fanatik
Răzvan Sava, trimis pe teren după doar 11 minute în Fiorentina – Udinese! A urmat un dezastru pentru român. Update
Peluza Nord, la 30 de ani! Scenografie uluitoare la derby-ul FCSB – Rapid....
Fanatik
Peluza Nord, la 30 de ani! Scenografie uluitoare la derby-ul FCSB – Rapid. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Ion Țiriac, angajatul renumitului miliardar căsătorit cu o femeie cu 33 de ani...
iamsport.ro
Ion Țiriac, angajatul renumitului miliardar căsătorit cu o femeie cu 33 de ani mai tânără: 'Omul habar nu avea!'. Ce salariu uriaș primea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!