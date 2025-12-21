Cristi Săpunaru, înțepături pentru Costel Gâlcă la derby-ul FCSB – Rapid: „E îngrijorător”

ADVERTISEMENT

Cristi Săpunaru a răbufnit în timpul derby-ului FCSB – Rapid din etapa a 21-a a SuperLigii. Fostul căpitan al alb-vișiniilor nua fost de acord cu modul în care Costel Gâlcă a pregătit partida de pe Arena Națională.

Costel Gâlcă, criticat de Săpunaru la pauza derby-ului FCSB – Rapid

Rapid a început modest meciul cu FCSB. Din acest motiv, gruparea de sub Podul Grant s-a văzut condusă încă din minutul 24. Din nici după reușita rivalilor, alb-vișiniii nu și-au creat vreo ocazie la poarta lui Târnovanu.

ADVERTISEMENT

„Olaru trebuia preluat de Keita. A avut tot timpul Olaru să urce. FCSB a câștigat toate duelurile, a fost mai agresivă. Rapidul a stat la cutie. E puțin îngrijorător, pentru că FCSB nu ca apăsa frâna, iar Rapidul trebuie să apese accelerație.

Tactica Rapidului a fost să-i prindă pe contraatac, dar nu a mers. Trebuie să se schimbe ceva neapărat la pauză. Rapidul a vrut să-i prindă pe contraatac pe banda stângă, unde e Pantea, care nu e fundaș stânga de meserie.

ADVERTISEMENT

Trebuie schimbată agresivitatea echipei. Stiți câte diagonale a avut Rapidul în prima repriză? Niciuna”, a declarat Cristi Săpunaru la

ADVERTISEMENT

FCSB, lăudată de Ilie Dumitrescu

În schimb, campioana en-titre a făcut 45 de minute aproape perfecte și . Echipa lui Charalambous era condamnată să câștige pentru a ține aproape de echipele din play-off.

„A condus mult (n.r. Darius Olaru), l-au lăsat să gândească. A avut două variante, a plecat pe poziție viitoare, apoi execuția clasică. Net superioară FCSB. Am zis că la mijloc se va da lupta. Tănase și Olaru au jucat cu dezinvoltură, lideri incontestabili. Cisotti este și el activ.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, puțin cam rezervată Rapid. Puțin și în benzi, la Petrila și Dobre. Să vedem reacția Rapidului. FCSB n-ar trebui să schimbe foarte mult”, a transmis Ilie Dumitrescu.