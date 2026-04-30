Cristi Săpunaru, intervenție în forță în războiul dintre galerie și conducerea Rapidului: „Nu au voie?”

ADVERTISEMENT

Situația de la Rapid nu este deloc liniștită în acest sezon. Echipa lui Costel Gâlcă nu reușește de patru etape să mai adune nici măcar un punct, iar suporterii sunt total nemulțumiți. Cristi Săpunaru, fostul fundaș al giuleștenilor, a spus câteva cuvinte despre conflictul dintre galerie și conducere.

Tensiune în Giulești. Reproșurile galeriei pentru conducerea clubului

Liviu Ungureanu, liderul galeriei de la Rapid, a avut un mesaj tăios la adresa conducerii după ce clubul a postat procedura de achiziționare de bilete pentru duelul cu CFR Cluj. Bocciu a scos în evidență că oficialii îi îndeamnă pe suporteri să meargă pe stadion, deși rezultatele lipsesc.

ADVERTISEMENT

Presiunea este una foarte mare. În ultimele meciuri, jucătorii nu au scăpat de criticile galeriei la finalul partidelor pierdute în campionat.

Ce spune Cristi Săpunaru despre conflictul dintre conducerea de la Rapid și galerie

este de părere că suporterii au toate motivele să fie supărați, întrucât au depus eforturi pentru a fi alături de echipă, însă nu au primit în schimb rezultatele așteptate. Giuleștenii riscă să rateze pentru încă un sezon calificarea în cupele europene.

ADVERTISEMENT

„E un moment delicat. E altfel acum. Nu știu care e explicația. Este singurul an în care scheletul echipei a fost păstrat. A venit un antrenor nou și doar câțiva jucători au sosit. Nu e treaba mea ce s-a schimbat la conducere. Este o cădere care poate fi explicată. Echipa nu e apărată de nimeni. Suporterii au venit la fiecare meci. Nu dezgropăm morții. Sunt momente care s-au întâmplat. Eu nu spun că suporterii au procedat mereu corect, dar nu au voie să fie supărați? Să vină la meciuri și să stea frumos pe scaune, doar atât?

ADVERTISEMENT

Suporterii au fost tot sezonul alături de echipă. Eu nu am văzut altă echipă care să joace atâtea meciuri cu tribunele închise. E la Rapid cea mai rea galerie? Se scot două torțe și se închide stadionul. Ce să schimbi, legea? Stă jandarmul la mine la poartă să vadă dacă merg sau nu la meci”, a declarat Săpunaru la