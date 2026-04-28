Cristi Săpunaru l-a dat pe Mihai Stoica exemplu, apoi l-a taxat pe oficialul Rapidului: „Nu e niciunul care să facă asta acolo”

Cristi Săpunaru (42 de ani) a vorbit deschis despre ultimele evenimente de la Rapid și în acest sens l-a dat drept exemplu pe Mihai Stoica (61 de ani), rivalul de la FCSB vizavi de care a recunoscut că a avut destul de multe animozități de-a lungul timpului. Concret, fostul căpitan al echipei din Giulești este de părere că acesteia îi lipsește extrem de mult în acest moment un om în conducerea clubului capabil să iasă în spațiul public și să le ia apărarea jucătorilor și chiar antrenorilor în momentele delicate.

Exact deci ceea ce obișnuiește MM să facă deja de ani buni la FCSB. „Nu știu dacă a pierdut Gâlcă vestiarul. Senzația mea e că sunt căzuți toți. Antrenorul trebuie să-i ridice, e treaba lui, dar mai e treaba și a jucătorilor. (n.r. Gâlcă să plece?) S-a mai întâmplat chestia asta, să plece antrenorul, și nu a salvat nimeni nimic. Onea a spus după meci în felul următor: ‘jucătorii trebuie să realizeze la ce echipă sunt’.

Am spus-o și mă repet. Nu am nimic cu străinii, am avut o grămadă de străini care ne-au ajutat foarte mult la Rapid, dar de câte ori au fost mai mulți români în teren, Rapid a câștigat mai multe meciuri. S-a accidentat și Vulturar, o piesă importantă în angrenajul Rapidului. A fost acel scandal Gâlcă – Dobre. S-au adunat multe. Nu pot să-ți fac o analiză acum. (n.r. Despre Mauro Pederzoli) N-am nimic cu omul, nici nu îl cunosc, dar nu l-am văzut să vorbească o dată de când a venit la Rapid. Să vorbească ceva, să răspundă de ceva pentru că e directorul sportiv al Rapidului. Repet, nu am nimic cu dânsul.

Nu cred că i-a adus el pe Moruțan și Paraschiv. Pe Kramer, da. Nu e cineva să iasă, să preia presiunea. Eu cu MM Stoica cred că am avut 10 scandaluri în fotbalul ăsta. De câte ori se întâmpla ceva în jurul FCSB, MM era primul care ieșea și se certa cu toți, lua toată greșeala echipei asupra lui. La Rapid, nu e niciunul care să facă asta. Angelescu mai iese”, în direct la

De asemenea, cu aceeași ocazie, că, în viziunea sa, giuleștenii nu au decât o singură șansă în acest moment pentru a salva sezonul în curs: „Ei sunt jucători profesioniști, trebuie să intre în teren și să încerce să câștige toate meciurile până la final. Asta e singura șansă ca să prindem o cupă europeană. Le-am spus-o când eram acolo, o chestie, nu contează că ești român, spaniol, francez, englez. Contează ceea ce faci pentru clubul la care ești și ceea ce faci pentru tine pentru că de la Rapid poți să pleci.

(n.r. Despre Moruțan) Mi se pare un jucător extraordinar, dar nu cred că era momentul oportun să vină la Rapid. Paraschiv mi-a plăcut, l-am vrut la Rapid când era Daniel Niculae președinte. Dar Paraschiv nu jucase nu știu câte meciuri, Moruțan avea probleme. Jucător bun, de valoare, dar pe care îl integrezi într-un grup… Cum?”.