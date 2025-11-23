Sport

Cristi Săpunaru l-a taxat pe Alex Dobre după CFR Cluj – Rapid 3-0: “Nu vrei să fii campion?”. Ce l-a nemulțumit pe fostul căpitan al alb-vișiniilor

Cristi Săpunaru a fost deranjat de declarațiile lui Alex Dobre de la finalul partidei CFR Cluj – Rapid, scor 3-0. Ce îi reproșează fostul căpitan al giuleștenilor celui cu care, în sezonul trecut, a împărțit vestiarul.
Răzvan Scarlat
24.11.2025 | 00:14
Cristi Sapunaru la taxat pe Alex Dobre dupa CFR Cluj Rapid 30 Nu vrei sa fii campion Ce la nemultumit pe fostul capitan al albvisiniilor
Cristi Săpunaru nu a fost de acord cu declarațiile lui Alex Dobre. Sursa foto: sportpictures.eu
CFR Cluj a umilit-o pe Rapid, scor 3-0, în etapa a 17-a din SuperLiga. Echipa lui Daniel Pancu a marcat toate golurile după pauză, prin Andrei Cordea (48, 71) și Meriton Korenica (77). La flash-interviul de după partidă, Alexandru Dobre a încercat să explice neașteptatul eșec, cel puțin prin proporțiile scorului. Declarațiile lui l-au deranjat pe Cristi Săpunaru, ex-căpitanul alb-vișiniilor până în sezonul trecut.

Ce a declarat Alex Dobre după umilința cu CFR Cluj

Alex Dobre a spus, după prima înfrângere a Rapidului în deplasare din acest sezon, că echipa trebuie să învețe să și piardă. De asemenea, și-a cerut scuze pentru faptul că nu a făcut un meci bun în Gruia.

Trebuie să învățăm să și pierdem. Sunt trist, e un moment neplăcut, dar la fotbal ai șansa să te ridici în următoarea etapă. Îmi pare rău că nu am făcut ce trebuie pentru colegi și suporteri. Poate a fost o palmă, mergem înainte”, a spus Alex Dobre.

Ce i-a reproșat Cristi Săpunaru fostului său coleg de la Rapid

Prezent în studioul DigiSport, Cristi Săpunaru nu a fost deloc de acord cu declarațiile lui Alex Dobre, căruia i-a transmis un mesaj clar.

A spus Alex o chestie cu care nu sunt de acord. Că trebuie să învățăm să și pierdem. Nu trebuie să înveți să pierzi. Trebuie să înveți ca din meciurile mai puțin bune să scoți ce ai greșit și să elimini chestiile astea. Să înveți să pierzi? De ce să înveți să pierzi? Nu vrei să fii campion? Trebuie să câștigi”, a transmis fostul căpitan al Rapidului, coleg de vestiar cu Alex Dobre în sezonul trecut.

Ce spune Alex Dobre despre lupta pentru titlu

Revenind la Alex Dobre, acesta și-a cerut scuze fanilor care au însoțit echipa la Cluj-Napoca. A mai spus că, în opinia sa, campionatul este unul lung și că linie se va trage abia la final, nu după 17 etape, câte s-au scurs până în prezent.

Vreau să le mulțumesc pe această cale suporterilor, au fost alături de noi, ne pare rău că nu am putut să le facem o bucurie. Acest campionat este un maraton, trebuie să scoatem maximum din fiecare meci și la final vom trage linie și vedem unde suntem”, a mai spus Dobre.

