Cristi Săpunaru, mâhnit de ce a văzut în Giulești la Rapid – Metaloglobus 1-0: „La mine nu a venit președintele așa”

Cristi Săpunaru nu s-a abținut după ce a văzut imaginile cu Victor Angelescu de dinaintea meciului Rapid - Metaloglobus 1-0! Concluzia amară trasă de fostul căpitan al giuleștenilor
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.01.2026 | 23:43
Cristi Sapunaru mahnit de ce a vazut in Giulesti la Rapid Metaloglobus 10 La mine nu a venit presedintele asa
Cristi Săpunaru, un nou atac la adresa lui Victor Angelescu. Foto: colaj Sport Pictures
Înainte de meciul Rapid – Metaloglobus 1-0, Victor Angelescu l-a premiat chiar pe gazonul stadionului din Giulești pe Alex Dobre, declarat „rapidistul anului 2025”, într-o anchetă în care au votat fanii. Imaginile respective au fost comentate la finalul partidei de Cristi Săpunaru, fostul căpitan rapidist, plecat cu scandal de la clubul alb-vișiniu.

Cristi Săpunaru și-a adus aminte cu regret de momentul retragerii sale de la Rapid

Chiar în momentul în care se vorbea intens în spațiul public despre faptul că fostul fundaș central urma să fie numit în funcția de director sportiv la Rapid, numele lui a fost legat de un scandal de amploare, el fiind acuzat că la un moment dat în trecut a adus anumite băuturi alcoolice în vestiarul echipei.

Săpunaru nu a mai ajuns director sportiv în Giulești, iar pe această poziție a fost adus în cele din urmă italianul Mauro Pederzoli. De atunci, se cunoaște destul de bine faptul că între Săpunaru și Angelescu relațiile sunt foarte reci, chestiune dovedită acum o dată în plus de comentariul făcut de fostul fotbalist în direct la Digi Sport în momentul în care a văzut imaginile cu Dobre și acționarul minoritar al clubului.

Cristi Săpunaru și-a adus aminte cu tristețe de modul în care a fost tratat de către club atunci când a jucat ultimul meci oficial din cariera lui și a transmis, în aceeași notă, următorul mesaj: „La mine nu a venit președintele să-mi dea nimic când m-am retras”. 

Alex Dobre a decis meciul Rapid – Metaloglobus

Cât în ceea ce îl privește pe Alex Dobre, el a decis acest meci cu Metaloglobus. A marcat singurul gol al partidei în minutul 80 din pasa lui Grameni și astfel s-a desprins, măcar pentru moment, în topul golgheterilor din SuperLiga. 

„Am avut niște ocazii pe care trebuia să le fructificăm mai bine, inclusiv eu am avut două șanse, dar mă bucur că totul s-a terminat cu bine. Ne așteptam că o să fie greu. Când joci cu o echipă care nu are nimic de pierdut așa se întâmplă. Am analizat la pauză ce am făcut în prima repriză, am văzut că avem ocazii și că urmează să marcăm.

Într-adevăr, prima repriză nu a fost atât de bine. Dacă vrem să ne luptăm cu cele mai puternice echipe din campionat trebuie să fim mult mai concreți, mult mai buni. Am avut și un discurs înainte de meci, am stabilit că fiecare partidă trebuie tratată ca o finală. Știm că trebuie să ne îmbunătățim jocul, lucrăm din greu și sper din tot sufletul să se vadă cât mai curând”, a declarat Dobre la finalul meciului. 

Tags:
