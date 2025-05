Cristi Săpunaru, mesaj emoționant pentru fanii Rapidului, înainte de meciul de retragere: „Nu e un adio”. Video

Ajuns la vârsta de 41 de ani, Cristi Săpunaru a luat decizia de a se retrage din fotbal la finalul acestui sezon. Meciul cu CFR Cluj, din penultima etapă a play-off-ului, va fi ultimul pentru căpitanul .

Rapid va primi vizita CFR-ului în etapa cu numărul 9 din play-off, iar meciul va avea o însemnătate aparte pentru suflarea giuleșteană. Cristi Săpunaru, căpitanul echipei, , iar jocul cu echipa lui Dan Petrescu va fi ultimul din cariera sa.

Ajuns la vârsta de 41 de ani, Săpunaru s-a confruntat cu probleme medicale serioase în ultimele două sezoane, iar în actuala stagiune a adunat doar opt apariții în SuperLiga României.

Fără meci jucat în play-off, Săpunaru va pune punct carierei de fotbalist în fața propriilor suporteri și a avut un mesaj emoționant înaintea ultimului său meci pe iarbă. El , pe o funcție administrativă.

Mesajul lui Cristi Săpunaru, înainte de Rapid – CFR Cluj

„Eram doar un copil când am călcat în tribunele Giuleștiului pentru prima oară și m-am îndrăgostit de această echipă. În 2006, după ani la rând în care am visat să îmbrac tricoul Rapidului, visul a devenit realitate și am ajuns să îmbrac tricoul Rapidului pentru prima oară.

În toți acești ani în care am purtat tricoul Rapidului a fost o onoare pentru mine și cred că din dragoste pentru acest club aș fi fost în stare să fac orice.

Am avut norocul să joc în campionate destul de puternice, să fiu jucătorul echipei naționale, să fiu căpitan, dar toate au final. Meciul cu CFR Cluj va fi ultimul meu ca și jucător al Rapidului pe Giulești. Este un meci greu pentru mine, dar nu o să îl consider ca un adio, ci ca un nou început.

Vă rog să rămâneți aceiași suporteri ai Rapidului cum ați fost întotdeauna. Hai, Rapid”, a fost mesajul lui Cristi Săpunaru.

Cariera lui Cristi Săpunaru în cifre