Cristi Săpunaru, mesaj ferm în direct: „Nimeni nu își dorea FCSB în play-off!”

FCSB a avut un sezon foarte slab, ținând cont de bugetul echipei și de pretențiile patronului, dar și de faptul că este formația campioană a ultimelor două sezoane. Roș-albaștrii sunt matematic în afara play-off-ului cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, iar Cristi Săpunaru a răbufnit la adresa oamenilor din conducerea cluburilor rivale, ce declară că și-ar fi dorit ca FCSB să intre în play-off.

Cristi Săpunaru a spus lucrurilor pe nume! Cum a reacționat după ce FCSB a fost lăsată în afara play-off-ului

În urma rezultatelor extrem de slabe, inclusiv împotriva echipelor nou-promovate, FCSB nu a reușit să adune destule puncte pentru a se califica în play-off. O victorie împotriva Universității Craiova ar fi păstrat-o la mâna sa pe acest final de sezon regulat, însă acest lucru nu s-a întâmplat, iar jocul rezultatelor nu a fost de partea ei.

Mai multă lume din interiorul cluburilor de top din România, precum Rapid, CFR Cluj sau Dinamo, a declarat că absența campioanei din play-off nu este un motiv de bucurie, mai ales că meciurile contra roș-albaștrilor ar fi avut o rețetă financiară bună, însă Cristi Săpunaru este sigur că aceste declarații au cel puțin un strop de ipocrizie:

„Acum să nu fim ipocriți. Rapidul clar nu își dorea FCSB în play-off, Dinamo clar nu își dorea FCSB în play-off, CFR Cluj clar nu își dorea FCSB în play-off. Nimeni nu își dorea FCSB în play-off. Era un derby, știm foarte bine cum se decid derby-urile. Te lupți la titlu cu ei și joci cu peste 40.000 de oameni în tribună”, a declarat Cristi Săpunaru, în direct la

FCSB vrea să atace cupele europene chiar și din play-out

echipele din top 6 nu au scăpat complet de ea. În funcție de câștigătoarea Cupei României, formația de pe locul 3 sau 4 va trebui să joace un meci de baraj cu câștigătoarea play-out-ului, cu calificarea în Conference League pe masă.

După ce a ratat obiectivul principal și a ieșit și din cupă, apoi să se califice în cupele europene învingând o echipă din play-off.