Sport

Cristi Săpunaru, mesaj ferm în direct: „Nimeni nu își dorea FCSB în play-off!”

Cu o etapă înainte de final, fanii SuperLigii știu deja componențele din play-off și play-out. Cum a reacționat Cristi Săpunaru după ce FCSB nu a prins un loc printre primele șase echipe
Ciprian Păvăleanu
03.03.2026 | 00:15
Cristi Sapunaru mesaj ferm in direct Nimeni nu isi dorea FCSB in playoff
ULTIMA ORĂ
Cristi Săpunaru a spus lucrurilor pe nume după ce s-a stabilit componența play-off-ului. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

FCSB a avut un sezon foarte slab, ținând cont de bugetul echipei și de pretențiile patronului, dar și de faptul că este formația campioană a ultimelor două sezoane. Roș-albaștrii sunt matematic în afara play-off-ului cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, iar Cristi Săpunaru a răbufnit la adresa oamenilor din conducerea cluburilor rivale, ce declară că și-ar fi dorit ca FCSB să intre în play-off.

Cristi Săpunaru a spus lucrurilor pe nume! Cum a reacționat după ce FCSB a fost lăsată în afara play-off-ului

În urma rezultatelor extrem de slabe, inclusiv împotriva echipelor nou-promovate, FCSB nu a reușit să adune destule puncte pentru a se califica în play-off. O victorie împotriva Universității Craiova ar fi păstrat-o la mâna sa pe acest final de sezon regulat, însă acest lucru nu s-a întâmplat, iar jocul rezultatelor nu a fost de partea ei.

ADVERTISEMENT

Mai multă lume din interiorul cluburilor de top din România, precum Rapid, CFR Cluj sau Dinamo, a declarat că absența campioanei din play-off nu este un motiv de bucurie, mai ales că meciurile contra roș-albaștrilor ar fi avut o rețetă financiară bună, însă Cristi Săpunaru este sigur că aceste declarații au cel puțin un strop de ipocrizie:

„Acum să nu fim ipocriți. Rapidul clar nu își dorea FCSB în play-off, Dinamo clar nu își dorea FCSB în play-off, CFR Cluj clar nu își dorea FCSB în play-off. Nimeni nu își dorea FCSB în play-off. Era un derby, știm foarte bine cum se decid derby-urile. Te lupți la titlu cu ei și joci cu peste 40.000 de oameni în tribună”, a declarat Cristi Săpunaru, în direct la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant...
Digi24.ro
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran

FCSB vrea să atace cupele europene chiar și din play-out

Chiar dacă FCSB nu s-a calificat în play-off, echipele din top 6 nu au scăpat complet de ea. În funcție de câștigătoarea Cupei României, formația de pe locul 3 sau 4 va trebui să joace un meci de baraj cu câștigătoarea play-out-ului, cu calificarea în Conference League pe masă.

ADVERTISEMENT
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Digisport.ro
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă

După ce a ratat obiectivul principal și a ieșit și din cupă, echipa patronată de Gigi Becali are un singur gând, acela de a câștiga play-out-ul, iar apoi să se califice în cupele europene învingând o echipă din play-off.

Real Madrid, în picaj! Înfrângere cu zeci de mii de fluierături pe Bernabeu...
Fanatik
Real Madrid, în picaj! Înfrângere cu zeci de mii de fluierături pe Bernabeu în meciul cu Getafe
Ironia lui Alex Dobre pentru Basarab Panduru a fost dejucată de analistul TV:...
Fanatik
Ironia lui Alex Dobre pentru Basarab Panduru a fost dejucată de analistul TV: „Vezi că te-am auzit”
Universitatea Cluj i-a pus gând rău lui FC Hermannstadt în Cupa României Betano:...
Fanatik
Universitatea Cluj i-a pus gând rău lui FC Hermannstadt în Cupa României Betano: „Cristiano Bergodi are o aură aparte”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Nu a iertat pe nimeni! A numit cele 3 echipe care ar fi...
iamsport.ro
Nu a iertat pe nimeni! A numit cele 3 echipe care ar fi trântit meciurile cu FCSB și a acuzat-o pe Dinamo că a pierdut intenționat cu Argeș: 'Sinistru campionat!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!