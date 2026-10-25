Cristi Săpunaru negociază preluarea unei echipe din România! Antrenorul a fost demis după ultimul eșec

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ASA Târgu Mureș . Din informațiile FANATIK, înfrângerea i-a fost fatală lui Eusebiu Tudor, care a fost demis de conducerea celor de la ASA. Gabi Tamaș l-a pus în capul listei de înlocuitori pe Cristi Săpunaru.

Cristi Săpunaru deţine licenţa A! Poate activa la nivelul ligii secunde

Ar fi prima aventură pentru Cristi Săpunaru pe banca unei echipe. Fostul jucător a agățat ghetele-n cui la finalul sezonului 2025, când s-a retras de la echipa pe care a iubit-o cel mai mult. În prezent, el este unul dintre analiştii postului Digisport.

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Cristi Săpunaru a început dinainte de retragere să îşi pregătească viitorul din fotbal. Fostul fundaş a urmat cursurile Şcolii de Antrenori din Moldova, iar în prezent deţine licenţa A, care îi permite să activeze la nivelul ligii secunde, potrivit regulamentului:

„b) pentru echipele din Liga a 2-a: – antrenorul principal trebuie să deţină licenţă UEFA A; – antrenorul secund trebuie să deţină licenţă UEFA B şi este înscris sau urmează cursurile în vederea obţinerii licenţei UEFA A; – antrenorul specializat pentru pregătirea portarilor trebuie să dețină licenţă UEFA B şi diplomă care să ateste specializarea ca antrenori pentru pregătirea portarilor”, conform articolului 20 din regulamentul FRF.

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Săpunaru, cap de listă la ASA Târgu Mureş!

Gabi Tamaş este managerul executiv al celor de la ASA Târgu Mureş, iar în fruntea listei de înlocuitori este Cristi Săpunaru. Din informaţiile noastre, oficialii clubului iau în calcul şi alte două nume, dar prima variantă este fostul jucător al Rapidului.

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Cristi Săpunaru a fost aproape să ajungă la CFR Cluj în această toamnă după demiterea lui Antonio Folha. „Săpun” ar fi urmat să fie secundul lui Adrian Mutu, însă în cele din urmă negocierile dintre cele două părţi nu s-au concretizat şi .

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