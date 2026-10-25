Sport

Cristi Săpunaru negociază preluarea unei echipe din România! Antrenorul a fost demis după ultimul eșec

Emanuel Roșu, Marian Popovici
25.10.2026 | 16:00
Cristi Sapunaru negociaza preluarea unei echipe din Romania Antrenorul a fost demis dupa ultimul esec
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Săpunaru negociază preluarea unei echipe România! Antrenorul a fost demis după ultimul eșec. Sursa: sportpictures.eu
Cristi Săpunaru ar putea să își înceapă cariera de antrenor. Fostul jucător al Rapidului este prima variantă pentru o echipă din România, care tocmai și-a demis antrenorul.
ADVERTISEMENT

ASA Târgu Mureș a pierdut cu 0-1 meciul cu cei de la Șelimbăr. Din informațiile FANATIK, înfrângerea i-a fost fatală lui Eusebiu Tudor, care a fost demis de conducerea celor de la ASA. Gabi Tamaș l-a pus în capul listei de înlocuitori pe Cristi Săpunaru.

Cristi Săpunaru deţine licenţa A! Poate activa la nivelul ligii secunde

Ar fi prima aventură pentru Cristi Săpunaru pe banca unei echipe. Fostul jucător a agățat ghetele-n cui la finalul sezonului 2025, când s-a retras de la echipa pe care a iubit-o cel mai mult. În prezent, el este unul dintre analiştii postului Digisport.

ADVERTISEMENT

Cristi Săpunaru a început dinainte de retragere să îşi pregătească viitorul din fotbal. Fostul fundaş a urmat cursurile Şcolii de Antrenori din Moldova, iar în prezent deţine licenţa A, care îi permite să activeze la nivelul ligii secunde, potrivit regulamentului:

„b) pentru echipele din Liga a 2-a: – antrenorul principal trebuie să deţină licenţă UEFA A; – antrenorul secund trebuie să deţină licenţă UEFA B şi este înscris sau urmează cursurile în vederea obţinerii licenţei UEFA A; – antrenorul specializat pentru pregătirea portarilor trebuie să dețină licenţă UEFA B şi diplomă care să ateste specializarea ca antrenori pentru pregătirea portarilor”, conform articolului 20 din regulamentul FRF.

ADVERTISEMENT
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi...
Digi24.ro
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa

Săpunaru, cap de listă la ASA Târgu Mureş!

Gabi Tamaş este managerul executiv al celor de la ASA Târgu Mureş, iar în fruntea listei de înlocuitori este Cristi Săpunaru. Din informaţiile noastre, oficialii clubului iau în calcul şi alte două nume, dar prima variantă este fostul jucător al Rapidului.

ADVERTISEMENT
Adio, FCSB! Soția i-a anunțat plecarea, imediat după meciul cu Rapid: ”Este ultimul...
Digisport.ro
Adio, FCSB! Soția i-a anunțat plecarea, imediat după meciul cu Rapid: ”Este ultimul lui an aici”

Cristi Săpunaru a fost aproape să ajungă la CFR Cluj în această toamnă după demiterea lui Antonio Folha. „Săpun” ar fi urmat să fie secundul lui Adrian Mutu, însă în cele din urmă negocierile dintre cele două părţi nu s-au concretizat şi a fost ales Marius Şumudică.

ADVERTISEMENT
  • 42 de ani are Cristi Săpunaru
  • 15 e locul ocupat de ASA Târgu Mureş în Liga 2
Farul – Oțelul 0-0 în SuperLiga, etapa 13. Fluier de start la Ovidiu
Fanatik
Farul – Oțelul 0-0 în SuperLiga, etapa 13. Fluier de start la Ovidiu
Cristi Chivu, copleșit de emoții la finalul ”thriller-ului” Inter – Fiorentina 2-1. Nota...
Fanatik
Cristi Chivu, copleșit de emoții la finalul ”thriller-ului” Inter – Fiorentina 2-1. Nota primită de român
Lăudat de toată lumea, Nuno Campos e avertizat de Victor Becali: ”Vor veni...
Fanatik
Lăudat de toată lumea, Nuno Campos e avertizat de Victor Becali: ”Vor veni vremuri grele”
Tags:
Emanuel Roșu
Emanuel Roșu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
Parteneri
Ofertă de 4.000.000 de euro pentru transferul mijlocașului de la FCSB! Gigi Becali...
iamsport.ro
Ofertă de 4.000.000 de euro pentru transferul mijlocașului de la FCSB! Gigi Becali nu a stat pe gânduri și a decis
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!