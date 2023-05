Cristi Săpunaru nu a lăsat loc de interpretări înainte de FCSB – Rapid: „Ne interesează să câștigăm, nu că au pierdut ei campionatul”. Video

FCSB și Rapid se înfruntă în ultima etapă a play-off-ului din acest sezon. Partida va avea loc pe Arena Națională, sâmbătă, 27 mai, de la ora 20:30. În ciuda faptului că derby-ul nu are vreo miză în clasament, Cristi Săpunaru a mărturisit că pentru a-i face fericiți pe suporterii „alb-vișiniilor”.

Cristi Săpunaru nu a lăsat loc de interpretări înainte de FCSB – Rapid: „Nu o să pară niciodată un amical un derby”

Derby-ul de pe Arena Națională ar fi arătat cu totul altfel, dacă la Ovidiu și, implicit, ar fi păstrat șanse pentru câștigarea titlului. În contextul dat, meciul dintre FCSB și Rapid a devenit unul fără miză în clasament, însă unul cu extrem de mare încărcătură pentru suporteri.

ADVERTISEMENT

Cristi Săpunaru, fundașul central și căpitanul Rapidului, nu a lăsat loc de interpretări și a mărturisit că principalul obiectiv la derby-ul cu FCSB este câștigarea celor trei puncte. „Un meci care contează foarte mult pentru suporteri, dar care nu mai contează în clasament. Îl așteptăm cu nerăbdare!

Mi-aș fi dorit să conteze, dar e bine și așa. Nu o să pară niciodată un amical un derby. Cine crede asta se înșală amarnic! Nu va fi niciodată un amical acest meci. Nu știu dacă arena va fi plină, noi sperăm să fie cât mai mulți suporteri. Ai noștri 2.800 vor fi cu siguranță. Sperăm să le oferim un meci frumos.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Noi trecem printr-o pasă extraordinară? Avem șase victorii la rând și încercăm să o facem și pe a șaptea (n.r. – râde). Ne interesează să câștigăm, iar suporterii să fie mulțumiți. Nu mă interesează că au pierdut campionatul, mă interesează ce facem noi”, a declarat Cristi Săpunaru, la conferința premergătoare derby-ului FCSB – Rapid.

Cristi Săpunaru trage un semnal de alarmă la Rapid: „Am stabilit un alt obiectiv pe care nu am reușit să îl atingem”

Rapid și-a atins unul dintre obiective în momentul în care s-a calificat în play-off-ul SuperLigii. Ulterior, rând pe rând, giuleștenii au ratat câștigarea Cupei României Betano, dar și clasarea pe un loc de cupă europeană. Cristi Săpunaru a tras un semnal de alarmă înainte de derby-ul cu FCSB și a mărturisit că o victorie împotriva roș-albaștrilor i-ar face fericiți pe fani.

ADVERTISEMENT

„Ne-am îndeplinit un obiectiv, nu am reușit să îl îndeplinim pe al doilea. Am avut să intrăm în play-off și să câștigăm Cupa. Am intrat în play-off, dar am stabilit un alt obiectiv, cupele europene, pe care nu am reușit să îl atingem.

Va fi un meci FCSB – Rapid. Veți vedea pe stadion cum va fi. Nu știu dacă vor juca cu rezervele. Au un antrenor care ar putea să spună, am înțeles că au avut conferința de presă.

ADVERTISEMENT

Nu știu dacă o victorie ar salva un final de campionat, dar ar face suporterii fericiți. Nu sunt în măsură să vorbesc despre examene. Sunt oameni în club, asta e treaba lor. Nu o să vorbesc niciodată despre alți jucători. Întrebați antrenorul, pe cei din conducere”, a mai spus Cristi Săpunaru.