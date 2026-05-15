Cristi Săpunaru nu are milă de omul plătit cu 18.000 de euro pe lună la Rapid: „A fost invizibil!”

Rapid a avut mari probleme în acest play-off, deși după prima etapă visa la titlul de campioană. Giuleștenii au rămas doar cu victoria din prima rundă, împotriva lui Dinamo, iar în urma meciului cu FC Argeș din penultima etapă au pierdut orice șansă la cupele europene. Cristi Săpunaru l-a găsit pe unul dintre cei mai mari vinovați ai acestui eșec.

Cristi Săpunaru l-a taxat pe Mauro Pederzoli după ce Rapid a ratat cupele europene și în acest sezon

Dan Șucu a adus la începutul sezonului director sportiv din Italia, cu speranța că prin experiența sa și prin relațiile pe care le are va aduce jucători de valoare la formația din Giulești. Înainte de a veni la Rapid, Pederzoli activase pentru Parma și prezenta o mare speranță, însă a eșuat lamentabil.

Cristi Săpunaru, căpitanul legendar al formației Rapid București, l-a taxat pe directorul sportiv italian, recunoscând că nu are nimic personal cu el, însă nu i-a văzut aportul la club: „N-am nimic cu dânsul, l-am văzut o singură dată, dar a fost invizibil în club! Mergea la antrenamente, într-adevăr”, a declarat fostul fotbalist, conform

Mauro Pederzoli, plătit regește la Rapid! Ce salariu i-a oferit Dan Șucu lunar

„Afacerea Pederzoli” l-a făcut pe Dan Șucu să scoată sume importante de bani din buzunar, iar acum, la un an după ce au început colaborarea, italianul va părăsi echipa, după ce Rapid a făcut un sezon identic cu ultimele două, în care a intrat în play-off cu speranțe, însă a terminat pe unul dintre ultimele două locuri.

Din informațiile FANATIK, Mauro Pederzoli este remunerat cu o sumă colosală pentru munca pe care o prestează la Rapid. Dan Șucu îi plătește un salariu de 18.000 de euro, la care se adaugă bani pentru chirie și bani pentru mașină. Practic, suma lunară care pleacă în contul lui Mauro Pederzoli este de peste 20.000 de euro, cât cea a unui jucător vedetă din SuperLiga României. Acest lucru nu va mai fi o problemă, întrucât el va părăsi formația giuleșteană la finalul sezonului,

Pederzoli s-a opus transferului lui Andrei Coubiș la Rapid

Andrei Coubiș este un stoper tânăr și extrem de interesant, chiar și pentru echipa națională. El este văzut ca un potențial „tricolor”, cu care Radu Drăgușin ar putea forma un cuplu în centrul defensivei. El a ajuns la U Cluj din Italia, însă înainte de asta a fost urmărit atât de FCSB, cât și de Dinamo.

Conform informațiilor deținute de FANATIK, fostul apărător al lui Sampdoria putea ajunge chiar și la Rapid, la insistențele lui Dan Șucu, după ce a primit sarcina de a face o analiză amănunțită a profilului său. El și-a justificat refuzul prin argumentul că Andrei Coubiș ar fi fost prea rigid pentru nivelul de care Rapid are nevoie, însă el a demonstrat în tabăra „șepcilor roșii” că poate fi o piesă foarte solidă pentru o echipă de play-off, care se luptă chiar pentru titlu.