Cristi Săpunaru nu s-a ferit de cuvinte după ce Rapid a zdrobit-o pe Csikszereda: „Senzațional!”

Fostul căpitan al Rapidului, care s-a retras în vară, a vorbit după ce giuleștenii au învins-o pe Csikszereda, 4-1, în etapa cu numărul 18 a SuperLigii.
Mihai Alecu
28.11.2025 | 23:43
Săpunaru a dat verdictul după victoria Rapidului cu Csikszereda
Cristian Săpunaru rămâne un fan al Rapidului, chiar dacă nu s-a despărțit în cei mai buni termeni de formația bucureșteană și chiar are un proces cu unul dintre angajați.

Săpunaru, laude pentru Rapid după victoria cu Csikszereda

Legenda echipei giuleștene a rămas impresionat de modul în care echipa s-a exprimat în special în repriza secundă a confruntării cu Csikszereda.

„Rapid a jucat senzațional în a doua repriză, din toate punctele de vedere, cred că asta trebuie să joace Rapidul meci de meci. Dacă nu scoate Sinyan cu CFR de pe linia porții, era altfel meciul și acolo. Dar se face 1-0, iar CFR e o echipă greu de întors. Am văzut ce a spus portarul lor, Pap. Nu, nu putea să fie scorul mai mic. Azi a fost o singură echipă pe teren.

Ei în prima repriză, dacă ne uităm, cred că au încercat să facă presing, în a doua nu au mai putut să facă nimic. Mi se pare că au fost 15 minute în care Csikszereda nu a ieșit din jumătatea ei. Și prima repriză mi-a plăcut, dar a doua a fost incredibilă. La meciul ăsta s-a văzut diferența de valoare. Pentru mine, în momentul de față echipa favorită la titlu e Rapid București”, a spus Cristi Săpunaru la Digi Sport.

Rapid, lider în SuperLiga și după etapa cu numărul 18

Echipa condusă de Costel Gâlcă și-a revenit imediat după eșecul drastic suferit în runda trecută, 0-3, cu CFR Cluj, iar acum va termina o nouă etapă pe primul loc. Giuleștenii au bătut-o clar pe Csikszereda și au ajuns la 38 de puncte, iar avansul față de locul 2, ocupat de FC Botoșani, este de 5 puncte. Pentru Rapid urmează un meci în Cupa României, în deplasare, contra celor de la FC Argeș.

În campionat, cei de la Rapid urmează să joace în etapa viitoare contra celor de la FC Botoșani, în deplasare. În tur, formația patronată de Dan Șucu s-a impus cu 2-1, în Giulești. Golurile meciului au fost marcate de Antoine Baroan, o dublă, respectiv Hervin Ongenda, toate reușitele fiind înscrise în repriza secundă a partidei.

