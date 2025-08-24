Cristi Săpunaru nu uită și nu iartă. Replică usturătoare pentru Diana Șucu, după ce a criticat tatuajele

Cristi Săpunaru (41 de ani) a ironizat-o pe Diana Șucu (49 de ani), după ultima postare a „Primei Doamne” de la Rapid. Soția lui Dan Șucu a criticat aspru ascultătorii de manele, dar și pe cei care se tatuează.

ADVERTISEMENT

Cristi Săpunaru, replică acidă pentru Diana Șucu

Diana Șucu este foarte activă în mediul online, acolo unde își expune diverse păreri. În ultima postare, soția acționarului majoritar din Giulești . Diana Șucu a făcut o paralele între cele două lucruri extrem de vizibile la emisiunea „Insula Iubirii”, acesta fiind motivul pentru care a intervenit Cristi Săpunaru.

Fostul căpitan al Rapidului are o sumedenie de tatuaje și este și ascultător de manele. „Înseamnă că eu am pe corp cea mai iubită manea, Rapid București”, a transmis Cristi Săpunaru, când colegii de la l-au chestionat despre acest subiect.

ADVERTISEMENT

Poziția Dianei Șucu este una cel puțin curioasă, având în vedere că mulți fotbaliști de la Rapid și Genoa, cluburile soțului ei, au pe corp cel puțin un tatuaj. În ceea ce îl privește pe Cristi Săpunaru, acesta are în continuare un ghimpe împotriva conducerii de la Rapid. Fostul fundaș s-a retras în această vară și .

Tatuajele sunt manele pe piele” – Diana Șucu, citând-o pe scriitoarea Ileana Vulpescu

Soția patronului de la Rapid ar interzice manelele în România: „Da, da, da”

Nu este pentru prima dată când Diana Șucu își exprimă antipatia față de manele. A făcut-o și anul trecut,

ADVERTISEMENT

Diana Șucu nu-și exprimă pentru prima dată dezaprobarea față de manele. A făcut-o și în 2024, la scurt timp după ce artistul Babasha a cântat la invitația trupei Coldplay. Acel moment i-a enervat pe mulți dintre fanii care veniseră să asculte legendara trupă britanică.

ADVERTISEMENT

„Dacă ar fi să primești o petiție în care scrie: ‘Vrei să se interzică manelele în România’, tu ce ai raspunde? Eu aș spune -DA,DA, DA …”, a postat atunci Diana Șucu.