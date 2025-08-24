Sport

Cristi Săpunaru nu uită și nu iartă. Replică usturătoare pentru Diana Șucu, după ce a criticat tatuajele

Cristi Săpunaru, care a plecat cu scandal de la Rapid, a „înțepat-o” pe Diana Șucu. Soția boss-ului din Giulești a criticat tatuajele și „Insula iubirii”
Cristian Măciucă
24.08.2025 | 10:20
Cristi Sapunaru nu uita si nu iarta Replica usturatoare pentru Diana Sucu dupa ce a criticat tatuajele
Cristi Săpunaru nu uită și nu iartă. Replică usturătoare pentru Diana Șucu, care a criticat „Insula iubirii” FOTO: Fanatik

Cristi Săpunaru (41 de ani) a ironizat-o pe Diana Șucu (49 de ani), după ultima postare a „Primei Doamne” de la Rapid. Soția lui Dan Șucu a criticat aspru ascultătorii de manele, dar și pe cei care se tatuează.

Cristi Săpunaru, replică acidă pentru Diana Șucu

Diana Șucu este foarte activă în mediul online, acolo unde își expune diverse păreri. În ultima postare, soția acționarului majoritar din Giulești a dat de înțeles că nu suportă tatuajele și nu agreează manele. Diana Șucu a făcut o paralele între cele două lucruri extrem de vizibile la emisiunea „Insula Iubirii”, acesta fiind motivul pentru care a intervenit Cristi Săpunaru.

Fostul căpitan al Rapidului are o sumedenie de tatuaje și este și ascultător de manele. „Înseamnă că eu am pe corp cea mai iubită manea, Rapid București”, a transmis Cristi Săpunaru, când colegii de la iamsport.ro l-au chestionat despre acest subiect.

Poziția Dianei Șucu este una cel puțin curioasă, având în vedere că mulți fotbaliști de la Rapid și Genoa, cluburile soțului ei, au pe corp cel puțin un tatuaj. În ceea ce îl privește pe Cristi Săpunaru, acesta are în continuare un ghimpe împotriva conducerii de la Rapid. Fostul fundaș s-a retras în această vară și a plecat cu scandal din Giulești.

Tatuajele sunt manele pe piele” – Diana Șucu, citând-o pe scriitoarea Ileana Vulpescu

Soția patronului de la Rapid ar interzice manelele în România: „Da, da, da”

Nu este pentru prima dată când Diana Șucu își exprimă antipatia față de manele. A făcut-o și anul trecut, când artistul Babasha a cântat alături de trupa Coldplay.

Diana Șucu nu-și exprimă pentru prima dată dezaprobarea față de manele. A făcut-o și în 2024, la scurt timp după ce artistul Babasha a cântat la invitația trupei Coldplay. Acel moment i-a enervat pe mulți dintre fanii care veniseră să asculte legendara trupă britanică.

„Dacă ar fi să primești o petiție în care scrie: ‘Vrei să se interzică manelele în România’, tu ce ai raspunde? Eu aș spune -DA,DA, DA …”, a postat atunci Diana Șucu.

